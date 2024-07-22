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Bilim insanlarına dehşeti yaşattılar! Araçlarına çarpıp yolu kestiler! 4 kişi saldırmak üzereyken polis imdada yetişti

22.07.2024 20:45
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Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifte, trafikte saldırı girişimi yapıldı. Çiftin bulunduğu aracı çarparak durdurmaya zorlayan, daha sonra ise saldırmaya çalışan 4 kişiye yoldan geçen polis ekipleri müdahale etti. Uzun süren kovalamacanın sonunda polisler kaçan 4 kişiden 2'sini yakaladı.

Bilim insanlarına dehşeti yaşattılar! Araçlarına çarpıp yolu kestiler! 4 kişi saldırmak üzereyken polis imdada yetişti

Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede özel araçları ile seyahat eden Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş'ın aracına aynı yöne ilerleyen bir otomobil çarparak çifti durmaya zorladı.

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Çarpma sonrası akademisyen çifte araçlarını sağa çekmelerini belirten 4 kişi, durdurdukları çiftin üzerine yürüdü.

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OLAY YERİNDEN GEÇEN POLİS EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hızla duruma müdahale etti. Zanlılardan 2'si olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaya müdahale eden trafik ekibi, diğer 2 zanlının kimlik kontrolünü yapmak istedi.

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Ekiplerin kimlik talebi sonrası araçlarına binerek kaçan zanlıların görüntüleri araç kamerasına yansıdı.

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1 SAATLİK KOVALAMACAYLA YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin 1 saatlik ısrarlı takibi sonrasında Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalanan 2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenirken, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi.

Akademisyen çift polis merkezine giderek zanlılar hakkında şikayetçi olurken, çok sayıda sabıka kaydı ve aranması bulunan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (Kaynak: İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya trafik saldırı
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