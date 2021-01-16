Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den CoronaVac aşısıyla ilgili açıklama

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı ve aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamaya sağlık çalışanlarıyla başlanıldığını anımsatan Gündüz, "Umarım kısa süre içerisinde bütün halkımızı da aşılarız. Bir hastalığı olmadan önce önlemek, olduktan sonra mücadele etmekten çok daha kolay. Dolayısıyla da bir hastalık oluşmadan önce önlemler paketi içerisindeki en önemli silahımız aşı." diye konuştu.

Gündüz, aşılanmayla salgının önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, "Kişilerin aşılanması toplumun ne kadar bağışıklık kazanacağını gösterecek ve salgının önüne bu şekilde geçebileceğiz. Toplum ne kadar çok aşılanırsa bu salgın da o derece de etkisini yitirecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de uygulanan CoronaVac aşısının inaktif ve geleneksel olduğunu belirten Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır değişik enfeksiyon hastalıklarını önlemek üzere bilinen ve kullanılan geleneksel bir aşı. Bu aşının Türkiye'deki çalışmasında herhangi ciddi bir yan etki görülmedi. Dolayısıyla da bu konuyla ilgili çok fazla tedirgin olmamak gerekiyor. Hastalığa yakalandıktan sonra çok daha ağır geçirmek bence daha tehlikeli. Aşıdan gelebilecek birtakım yan etkiler olabilir ama bu hastalığı geçirirken oluşabilecek hasardan daha yüksek değil. Bu nedenle ben herkesin aşılanması ve bu konuda tereddüt etmemesi gerektiğini düşünüyorum. CoronaVac aşısından sonra başka bir aşının yapılmasının gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta dünyada kullanılan her iki aşı canlı aşı değil. Hangi aşıdan uygulandıysak onu takip etmek daha doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum."