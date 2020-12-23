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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Vaka, hasta ve ölüm sayısı artabilir

23.12.2020 10:00 | Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Vaka, hasta ve ölüm sayısı artabilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Eğer yılbaşını tatil gibi görüp bir araya gelmekten çekinmezsek, yılbaşının hemen ertesinde 10 güne kadar hasta ve vaka sayımızda artış, sonrasında ağır hastada artış ve sonrasında yine vefat sayısında artış ile karşılaşabiliriz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, alınan tedbirlerin vaka sayılarının düşüşüne olumlu yansıdığını söyledi. Prof. Dr. İlhan, insanların vaka sayıları düşerken vefatların neden sert bir düşüş olmadığı şeklinde sorular yönelttiğini, ancak sıralama olarak önce vaka ve hasta, sonra ağır hasta, en son ise vefat sayılarında düşüş olduğunu kaydetti. İlhan, ilerleyen zamanda vefat sayılarında da bir düşüşün başlayacağını vurguladı. Prof. Dr. İlhan ayrıca, yılbaşının yaklaştığını ve insanların perşembe gecesinden pazartesi sabahına kadar olan kısıtlamayı tatil olarak görmemesi gerektiğini belirtti.

"BUNLAR BİZE ALINAN ÖNLEM VE KISITLAMALARIN ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

17 Kasım’da başlayan kısıtlamaların etkisini göstermeye başladığını belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Türkiye'de biliyorsunuz kısıtlamalar 17 Kasım'da başlamıştı. Bugün 1 ayı geçtik kısıtlamalarda. Tabii bu kısıtlamaların etkilerinin 10 gün sonra başlayacağını hepimiz artık şahit olduk, öğrendik. İlk başta vaka ve hasta sayısında sabit bir gidiş söz konusu oldu. Biliyorsunuz 30 binlerde vaka, 6 binlerde hasta sayımız vardı. Ama geldiğimiz noktada şu an hasta sayımız 3 bin, 4 bin civarında seyretmekte. Vaka sayımızda da 30 binin aşağısını görmüş durumdayız. Bunlar bize alınan önlem ve kısıtlamaların etkili olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

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"EĞER VATANDAŞIMIZ REHAVETE KAPILIRSA BUNUN ÜSTESİNDEN GELMEMİZ ZOR OLACAK"

Kısıtlamaların ve alınan tedbirlerin etkili olmasının insanlarda bir gevşemeye sebebiyet vermemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu 3'üncü hafta sonu kısıtlamasını yaşadık. Ayrıca bu arada hafta içi kısıtlamalar da devam ediyor. Özel sektör de kademeli çalışmaya görece eylül, ekime göre daha çok uydukları için özellikle de toplu taşımada kalabalığı biraz daha azaltabilirsek bu rakamları daha da aşağı çekmek mümkün olacak gibi gözüküyor. Tabii burada 3 binlere, 4 binlere geldik ama vatandaşımızın da rehavete kapılmaması gerektiğinin altını özellikle çizmek isterim. Zira eğer vatandaşımız rehavete kapılır, 'ya rakamlar düştü, neden acaba gevşetme yapılmıyor, acaba izin kullanabilir miyiz, yılbaşı niye 4 gün kısıtlandı' diye düşünürse bunun üstesinden gelmemiz zor olacak. Hepimiz gördük ki kalabalığı azalttıkça, insanların bir araya gelmesini azalttıkça, hafta sonu insanlar çekirdek aileler ile birlikte zaman geçirdikçe, akşam çekirdek aileler ile oldukça hasta sayımız da, vaka sayımız da azalıyor" diye konuştu.

"VEFATLARIMIZ BİR SÜRE DAHA YÜKSEK GİDEBİLİR"

İnsanların vaka ve hasta sayıları hızla düşerken vefat sayılarının neden bu hızla düşmediği şeklindeki sorularına da değinen İlhan, "Biliyorsunuz önce yeni hastaları, yeni vakaları azaltacağız, sonra bu hastalar içerisinde yoğun bakıma gidenler azalıyor. Sonra iyileşen sayısının hasta sayısını geçmesi ile beraber tablo daha iyiye dönüyor ve sonrasında da vefatlar azalıyor. Vefatlarımız bir süre daha yüksek gidebilir. Çünkü ağır hastamız var. Ağır hasta sayımız azaldıktan sonra vefat sayımız azalacaktır. Bunun aynısını aslında nisan ve mayısta tespit ettik hep beraber. Önce vaka ve hasta sayısı azalıyor. Sonra ağır hasta sayısı azalıyor. Sonra da vefat sayısı azalıyor. Bir süre daha vefatlar 200’ün üzerinde gidebilir. Ama belli bir süre sonra vefatların da 200'lerin altına düşeceği görülüyor açıkçası. Tüm umudumuz bunda. Ama tabii vatandaşlarımızın da burada kurallara uyması, yine kalabalık yapmamaya özen göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YILBAŞINI TATİL GİBİ GÖRÜP BİR ARAYA GELMEKTEN ÇEKİNMEZSEK ARTIŞ KAÇINILMAZ"

Yılbaşı için alınan kısıtlama kararının bir tatil gibi düşünülmemesi gerektiğine dikkat çeken İlhan, "Önümüzde yılbaşı var. Şuna şahit oluyoruz, yılbaşı için insanlar tatil gibi planlar yapıyorlar. Çarşambadan gidelim ailelerimizin yanına veya tatil beldelerine, oralarda zaman geçirelim, pazartesi gününden sonra dönelim gibi. Ama unutmayalım ki bu yılbaşındaki 3 buçuk gün, 4 güne varan kısıtlama da bizim çekirdek ailemiz ile bir arada olmamız için. Kalabalığa girdiğimiz takdirde mutlaka korona virüs riski ve bulaş artacaktır. Eğer yılbaşını tatil gibi görüp bir araya gelmekten çekinmezsek, yılbaşının hemen ertesinde 10 güne kadar hasta ve vaka sayımızda artış, sonrasında ağır hastada artış ve sonrasında yine vefat sayısında artış ile karşılaşabiliriz" dedi.

(İHA)

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