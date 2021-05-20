Bilimsel çalışmaları sayesinde para kazanan ilk kadın: Caroline Herschel

Caroline Herschel, bilime önemli katkı sunan Almanya kökenli bir gök bilimciydi. Caroline’in yaşadığı dönemde kadınların bilimle uğraşmasını kamusal alanda görünmesi hoş karşılanmıyordu. Onun gökyüzüne olan merakı toplumsal normların önüne geçiyordu. Caroline’in abisi de tıpkı kendisi gibi gök bilimciydi. Bu nedenle onun çalışmaları daima abisinin gölgesinde kaldı. Tüm zorluklara rağmen Caroline Herschel, bir bilim insanı olarak para kazanan ilk kadın olmayı başardı. İşte Caroline Herschel’in bilim dünyasına damga vuran ilginç hayat hikayesi... Caroline Herschel, 16 Mart 1750 tarihinde Almanya’nın Hannover kentinde Isaac ve Anna Ilsa Herschel’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Caroline’in babası Isaac oldukça yetenekli bir müzisyendi. Döneminde yaşayan diğer insanlara kıyasla kız çocuklarının matematik, Fransızca ve müzik gibi temel eğitimlerini almaları gerektiğini düşünüyordu. Babasının aksine annesi Caroline’in eğitim almasını gereksiz olarak değerlendiriyordu. Bu nedenle kızlarına daima hizmetçi gözüyle bakıyordu. Caroline, 10 yaşına geldiğinde tifüs hastalığına yakalandı. Hastalığı oldukça ağır seyrettiği için gelişimi aniden durdu. Boyu 1.30 metrede kaldı. Aynı zamanda hastalık sol gözünde görme kaybına neden oldu.Isaac Herschel oldukça donanımlı ve modern biriydi. Sadece Caroline’in değil tüm çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyordu. Caroline bu dönemde annesinden gizli de olsa müzik, temel matematik ve yabancı dil gibi temel dersler konusunda epey yol kat etmeyi başardı.

91 yaşındaki kadın dünyayı tek başına gezerek sosyal medyayı salladı! Fotoğrafları gündeme geldi Isaac Herschel’in ölümünden sonra Caroline abisi William’ın yanına İngiltere’ye taşındı. Oraya ilk gittiğinde ise müzisyen olma çabalarına destek oldu. Ancak ikisinin de ilgisi yavaş yavaş astronomiye kaydı. William kendi teleskoplarını yapmaya başladığında Caroline abisini büyük bir hayranlıkla izliyordu. Herschel’ler Isaac Newton’un tasarımlarını geliştirip her zamankinden daha büyük ve daha iyi teleskoplar üretmeye başladı. Caroline ise bu sırada abisinin kendisine verdiği teleskopla kuyruklu yıldızları izliyordu. 1781 yılında William Herschel Uranüs’ü keşfettikten sonra İngiltere’de kraliyet gökbilimcisi oldu. Caroline ise gökyüzündeki ilk keşfini 1783 yılında gerçekleştirdi. Caroline 1783 yılında nebula keşfini yaptı. Sonrasında ise Andromeda’nın uydusu Messier 110’u buldu. Sayısız nebula ve uydu keşfine ek olarak sekiz adet kuyruklu yıldız tanımlayan Caroline, döneminin en başarılı astronomlarından biri oldu. İlk kuyruklu yıldızını 1 Ağustos 1786 yılında gözlemledi. Coroline, bir kuyruklu yıldız keşfeden ilk kadın olmuştu. Uzun yıllardır abisi William’ın yardımcısı olarak çalışsa da kendisi de artık bir gökbilimciydi ve yeteneklerini kabul ediyordu. 1796 yılında Kral III. George, abisine bilimsel çalışmalarında yardımcı olduğu için Caroline’e yıllık 50 £ ödeme yapmaya karar verdi. Caroline, erkek bilim insanlarına dahi maaş verilmediği bir zamanda bilimsel çalışmaları sayesinde para kazanan ilk kadın oldu.