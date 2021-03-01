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Billie Eilish ayrılık sürecini anlattı: Onunla mutlu değildim

01.03.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Billie Eilish ayrılık sürecini anlattı: Onunla mutlu değildim

Son dönemin yıldız şarkıcılarından Billie Eilish sevgilisiyle ayrılık süreci hakkında konuştu. Eilish, rapçi Brandon Adams için "Onunla mutlu değildim" ifadelerini kullandı.

Apple TV+'ta yayınlanan belgeselde genç şarkıcı Billie Eilish hakkında merak edilenleri anlattı. Eilish, sahne ismi 7:AMP olan eski sevgilisi rapçi Brandon Adams hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Billie Eilish: The World's a Little Blurry belgeselinde konuşan 19 yaşındaki şarkıcı "Mutlu değildim. Onun istediği şeyleri istemiyordum ve bunun onun için adil olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"Diğer kişinin daha az umursayamayacağı şeylere dair çok heyecanlı bir ilişki içinde olunması gerektiğini düşünmüyorum" diyen yıldız şarkıcı, "Bence bu adil değil. Çaba eksikliği vardı. Kelimenin tam anlamıyla, 'Dostum, kendini sevmek için yeterince sevgin yok bu yüzden beni sevemezsin. Ve sevmiyorsun (gülüyor), sevdiğini sanıyorsun" ifadelerini kullandı.

Eilish sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine de onu seviyorum, bu da işleri zorlaştırdı. Ondan vazgeçmemiştim, başkasını bulmamıştım. Onu sevmekten vazgeçmedim. Ondan biraz ayrı kalınca, 'Vov sürekli onun için endişe ettiğimden onu çok özlüyorum ve onun istediği şeyi istemiyorum, o da benim istediğimi' diye düşünüyordum. Onu düzeltmek istemiyordum. Düzeltemezdim. Denedim."

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Billie Eilish,
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