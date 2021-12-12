Billie Eilish bol kıyafet tercihine dair konuştu: 18 yaş üstü bir filme...

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Saturday Night Live programında sunuculuk yaptı. 19 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, bol bir beyaz kıyafet ve dri çizmelerle programa katıldı.

Eilish, programdaki görünümünü, “bir animede evlenen geline” benzetti. Ünlü şarkıcı daha sonra neden hep sahnede ve katıldığı etkinliklerde bol kıyafetler giymeyi tercih ettiğini esprili bir dille açıkladı.

"SEBEP ÇOCUKKEN 18 YAŞ SINIRLI FİLME GİRMEMDİ"

“Bazı insanlar benim neden bol kıyafetler giymeye başladığımı merak ediyor. Aslında bunun iyi bir nedeni var” diye söze başlayan Eilish, “Bu sadece rahatlıkla ve stille ilgili bir şey değil. Benim için bunu açıklamak zor ama büyük beden kıyafetler giymemin asıl nedeni, aslında 18 yaş üstü bir filme gizlice girmeye çalışan ve birbirinin üstüne çıkan iki çocuktan biri olmamdı” dedi.

Tüm vücudunu kapatan bol kıyafetler giymeyi tercih eden, sahneye ilk çıktığı günden bu yana kendine has stiliyle adından söz ettiren Eilish, daha önce verdiği bir röportajda ne zaman stilinin dışına çıksa, mesela normal bir mayo giyse, kadın düşmanı eleştirilere maruz kalabildiğini söylemişti.

