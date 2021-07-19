Billie Eilish’dan çarpıcı itiraf: Geçmişimden utanıyorum

ABD'li ünlü müzisyen Billie Eilish, sosyal medyanın hayatındaki etkilerine ve utanılan şeyleri nasıl yeniden ortaya çıkardığına dair konuştu.

Independent Türkçe'nin Vogue Avustralya'dan aktardığına göre; Eilish, "Dünyanın sosyal medyada hayatınızın her yönünü görmesi ve onları hatırlaması gerçekten garip. Çok garip" dedi.

IRKÇILIKLA SUÇLANMIŞTI

"İnternet herkesin geçmişindeki bir takım şeyleri ortaya çıkarıyor ve ben, 'Herkesin geçmişinden inanılmaz derecede utandığını anlamıyor musunuz?' diye düşünüyorum" diyen genç şarkıcı, Mesela 'Geçmişinizden utanabildiğinizi ve bu nedenle herkesin utanabileceğini düşünmüyor musunuz?' diye aklımdan geçiriyorum" diye konuştu.

19 yaşındaki şarkıcının söz konusu yorumu kısa süre önce ırkçılıkla suçlandığı videoya istinaden söylemiş olabileceği belirtildi.

Eilish, sosyal medyada Asya aksanıyla konuştuğu videonun ortaya çıkmasının ardından sert biçimde eleştirilmiş ve ardından özür dilemişti.

