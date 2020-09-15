Billie Eilish’in 23 bin liralık stili olay oldu

Billie Eilish’in Instagram’da paylaştığı son fotoğraf, sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, genç şarkıcının fotoğrafta görülen kıyafetinin pahalılığına dikkat çekti.

Eilish’in kıyafeti ilk bakışta, şarkıcının farklı ama rahat tarzını yansıtıyor. Ancak kırmızı bir panço, fular ve tenis ayakkabılarıyla tamamlanan Gucci marka kombinin 3 bin dolara (yaklaşık 23 TL) mal olduğu ortaya çıktı.

SADECE FULARI 440 DOLAR

Somag News’ün haberine göre ünlü şarkıcının pançosu 980, fuları 440, ayakkabıları ise bin 590 dolar değerinde.



Şarkıcının Instagram takipçilerinin birçoğu, kıyafet zevkini övse de diğerleri, söz konusu kombin için büyük meblağlar harcadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Eilish daha önce yaptığı açıklamada görünümü ve stilini eleştirenlere "Daha fazla giyinirsem, daha az giyinirsem, beni ben yapan şeye kim karar verecek? Bunun anlamı ne? Değerim sadece sizin algınıza mı dayanıyor?" yanıtını vermişti.

