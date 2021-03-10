Billie Eilish'ten takıntılı hayranına 5 yıllık uzaklaştırma kararı

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, Los Angeles'ın Highland Park semtindeki evinin karşısında kamp kuran ve ilk olarak geçen ay geçici uzaklaştırma aldırdığı John Hearle hakkındaki kararı 5 yıl uzattırdı. Independent Türkçe'nin haberini göre 19 yaşındaki şarkıcı, takıntılı hayranının evin içine bakmak için bir çitin üzerine çıktığını ve tehdit edici bir boğaz kesme hareketi yaptığını iddia etti.

NBC News'in elde ettiği yasal belgelere göre Eilish, Hearle'ü evine girip çıkarken sık sık kendisini izlemekle ve bu sırada alçak ve rahatsız edici bir sesle ayırt edilemeyen şeyler söylemekle suçluyor.

Başka bir olayda, Hearle'ün Eilish'e "İstediğin şey benim için ölmek olmadığı sürece, istediğini elde edemezsin ... Öleceksin. Uğrunda öldüğün şey ne?" yazılı bir mektup gönderdiği iddia edildi.

Eilish, uzaklaştırma kararı talebine dair şunları söyledi: Artık evimden çıkıp mahallemde temel fiziksel egzersiz yapmanın tadını çıkarırken kendimi güvende hissetmiyorum çünkü bana yaklaşıp incitmeye çalışabilir. Onu her gördüğümde sadece çığlık atmak istiyorum.