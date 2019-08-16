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Billur Kalkavan'dan samimi itiraf: Çocuk benim için...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Billur Kalkavan, katıldığı canlı yayında çocuk özleminin olmadığını hatta çocuğun bir bela olduğunu söyleyerek açık sözlülüğüyle herkesi şaşırttı.

Oyuncu Billur Kalkavan Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Oyuncu Cansu Dere'nin "Çocuk özlemim yok" sözleri üzerine konuşan Kalkavan, çocuğun bir bela olduğunu söyledi.

56 yaşındaki Billur Kalkavan, sunucuların 'Senin çocuk özlemin var mı?' sorusu üzerine şunları söyledi:

"Çocuk özlemim hiçbir zaman olmadı. Zaten özleyen doğurur. Bir de doğuranların çocuklarını Allah bağışlasın, annelik müthiş bir duygu. Benim için hayatına bir bela sokmak gibi bir şey. Çocuk çok zor iş. Ben kaç yaşına geldim hala annemin başına belayım.

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Demek ki benimki de benim başıma bela olacak. Günümüzde nasıl büyüttüğünde çok önemli biz bahçeli evlerde rahat büyüdük. Şimdi çocuklar kopuk olduğu için ellerinde tabletlerle yaşıyorlar."

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