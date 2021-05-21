Billy Porter, HIV pozitif olduğunu açıkladı

Sıra dışı kırmızı halı kostümleriyle tanınan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Billy Porter, 2007 yılında kendisine HIV pozitif teşhisi konduğunu duyurdu.

51 yaşındaki Porter, yaptığı açıklamada, bu sırrı annesi dahil hemen hemen herkesten sakladığını itiraf ederken, 14 yılın utanç içinde geçtiğini belirtti.

'AYRIMCILIKTAN KORKTUM'

Porter, “Bir yaşam kurmak ve kariyer sahibi olmak için çalıştım. Hastalığım bilinseydi bunları yapabileceğime emin değilim. Zaten ayrımcılık yapılan bir meslek icra ederken, bunun bilinmesi, insanların bana karşı ayrımcılık yapmasının başka bir yolu olacaktı” diye konuştu.

