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Billy Porter, HIV pozitif olduğunu açıkladı

21.05.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emmy’de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan ilk siyahi eşcinsel olarak tarihe geçen Billy Porter, 14 senelik sessizliğini bozarak HIV pozitif olduğunu açıkladı.

Billy Porter, HIV pozitif olduğunu açıkladı

Sıra dışı kırmızı halı kostümleriyle tanınan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Billy Porter, 2007 yılında kendisine HIV pozitif teşhisi konduğunu duyurdu.

51 yaşındaki Porter, yaptığı açıklamada, bu sırrı annesi dahil hemen hemen herkesten sakladığını itiraf ederken, 14 yılın utanç içinde geçtiğini belirtti.

'AYRIMCILIKTAN KORKTUM'

Porter, “Bir yaşam kurmak ve kariyer sahibi olmak için çalıştım. Hastalığım bilinseydi bunları yapabileceğime emin değilim. Zaten ayrımcılık yapılan bir meslek icra ederken, bunun bilinmesi, insanların bana karşı ayrımcılık yapmasının başka bir yolu olacaktı” diye konuştu.

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aids
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