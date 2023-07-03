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Bin kişiden daha talep gelince bakın ne yapmışlar! Türkiye'nin konuştuğu 'kurbanlık' skandalında şok itiraf... Bozuk olduğu söylenen etler meğerse...

03.07.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir Bursa'da Kurban Bayramı'nda kurban eti dağıtımında yaşanan skandalı konuşuyor. Restoran işletmecisi Ali Açıkgöz ve oğlu Enes Açıkgöz 1800 kişiden ortalama 7 bin 100 liradan kurban kesmek için vekalet almıştı. Etlerini almaya gelen vatandaşlar ise bozuk et verildiği gerekçesiyle isyan etmişti. Tutuklanan baba-oğlun yeni ifadeleri ortaya çıktı. İlk aşamada 980 kişiyle anlaştıklarını söyleyen şüpheliler, 1000 kişiden daha talep gelince farklı bir yol izledi ve ortalık karıştı...

Bin kişiden daha talep gelince bakın ne yapmışlar! Türkiye'nin konuştuğu 'kurbanlık' skandalında şok itiraf... Bozuk olduğu söylenen etler meğerse...

Bursa'da restoran işleten Ali Açıkgöz (56) ve oğlu Enes Açıkgöz (31) 1800 kişiden kurban vekaleti aldı. Yeni ortaya çıkan kendi ifadelerine göre, bu sayı başlangıçta 980'di. Kurban vekaleti aldıkları kişilerden de ortalama 7 bin 100 TL aldılar. Baba-oğul, vekalet aldıkları kişilere kurban etlerini dağıttıklarını, sonra yaklaşık 1000 kişiden daha talep geldiğini belirtti. Bunun üzerine farklı bir yol izlediler ve şarküteriyle anlaştılar. Şarküteriden aldıkları 22'şer kiloluk paketler halinde etleri dağıtmaya devam ettiler. Kurban Bayramı'nın 2. gününde ise etlerini almaya gelen vatandaşlar, etlerin aylar öncesinde, dini usullere aykırı olarak kesildiğini ve bozuk olduğunu öne sürerek isyan etmişti. İşte baba-oğulun yeni ifadeleriyle olayın tüm detayları ve son gelişmeler!

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Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et restoranı işleten Enes Açıkgöz ile babası Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı için toplam 1800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı. Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, etlerin paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış bütün et şeklinde teslim edileceğini belirtti. Kesilen kurbanlıkların etleri, bayramın 1'inci gününden itibaren hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

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2. GÜN OLAY ÇIKTI

Bayramın 2'nci günü etlerini teslim almaya gelen kurban sahiplerinden bazıları ile firma sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu  ve dini usullere uygun kesilmediği iddiaları üzerine tartışma çıktı. İhbarla olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edildi. Ayrıca deponun da ruhsatsız işletildiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 ton 800 kilogram et imha edildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu iddia eden hisse sahiplerinin  şikayeti üzerine, işletme sahibi Enes Açıkgöz ile yanında yönetici olarak çalışan babası Ali Açıkgöz polis ekiplerince gözaltına alındı.

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"ÖNCE 980 KİŞİYLE ANLAŞTIK, SONRA 1000 KİŞİDEN DAHA TALEP GELDİ"

Şüphelilerin yaptıkları savunmalarında şunlar söylediği öğrenildi:
"Biz et restoranı işletiyoruz. Kurban Bayramı öncesi her biri 7’şer kişiden oluşmak üzere toplam 980 kişiye, 7 bin 100 lira karşılığında et vermek için anlaşıp onların vekaletlerini aldık. Bu kurbanları kesip hak sahiplerine paket halinde teslim ettik. Daha sonra yaklaşık bin kişiden gelen talep üzerine, Ankara'da bir şarküteri ile anlaşıp kendilerinden 22'şer kiloluk paketler halinde et istedik. Bize gelen bu etleri dağıtacağımız sırada hak sahipleriyle, 'Etler bozuk' ve 'Kurbanlık usule uygun kesilmedi' gerekçesiyle tartışma yaşadık. Biz kimseyi dolandırmadık."

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TUTUKLANDILAR

Mağdur olduğunu söyleyen 111 kişinin şikayeti üzerine adliyeye çıkarılan baba ve oğlu, 'Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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ŞİKAYETÇİ SAYISI SON 2 GÜNDE YÜKSELDİ

Öte yandan, soruşturma kapsamında 111 olan şikayetçi sayısı son iki günde 235'e yükselirken, mağdur olan kişilerin maddi zararının yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi. 

(DHA)

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Kurban Bayramı kurbanlık Kurban eti

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