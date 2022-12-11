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Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu

11.12.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri bulundu.

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yaşam malzemesi deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu.

Yapılan aramada 3 ikili pil bloğu,1 dijital saat, 1 kazma ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi. (DHA)

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