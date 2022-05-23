HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Binlerce kişinin katıldığı düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

Binlerce kişinin katıldığı düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

23.05.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de iş insanı Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile öğretmen Tuba Egin dünya evine girdi. Binlerce kişinin katıldığı düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı. Gelin Tuba Egin’e yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.

Binlerce kişinin katıldığı düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

Hakkarili çinko madeni işletmecisi Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile 4 yıl önce tanıştığı Diyarbakırlı öğretmen Tube Egin hayatını birleştirdi.

b84623f444e26111c057a7b3405e29ef

Çift için Hakkari’nin Üzümcü köyü Derav Mahallesi’ndeki evlerinin önünde düğün yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

a662924f5c035dfd77332b22ffbe30ed

Düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı. Geline yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.

fcd6cf69e39ce8c54f50b2e9b21bf052

Damadın babası Aydın Çiftçi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Türkiye’nin birçok yerinden, hatta yurt dışından konuklarımız burada. Çiftimizin 4 yıl önce Diyarbakır’da başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. Farklı kesimlerden vatandaşlar bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici" dedi.

f970e77585c71cc0b72178ab83ddc877

Damat Cengiz Çiftçi ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı gelen o iddialara kayıtsız kalamadı!Müge Anlı gelen o iddialara kayıtsız kalamadı!
Kaymakamın makam aracı kaza yaptı! Yaralılar varKaymakamın makam aracı kaza yaptı! Yaralılar var
Kalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesiKalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesi
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

İlginizi Çekebilir

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

“Dünyanın nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz”

“Dünyanın nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.