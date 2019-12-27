Binlerce kişinin öldüğü Erzincan depremi 80 yıldır unutulmuyor

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da 80 yıl önce yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin kişinin yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin acısı dinmiyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte 27 Aralık 1939'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Piri Sami Hazretleri Türbe ve Mezarlığı'ndaki 1939 Erzincan Deprem Şehitliği Anıtı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Depremde binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını anlatan Aksun, deprem sırasında 15 yaşında olan halasının yıkılan duvarın altında kalarak yaralandığını ve enkazdan dedesi tarafından çıkarıldığını söyledi. Aksun, enkazdan çıkartılan halasının yeni kesilen bir hayvanın derisine sarıldığını ve 40 gün sonra iyileştiğini anlatarak, 80 yıl önceki yapılar depreme dayanıksız olduğu için çok kayıp verildiğini dile getirdi.

Bu büyük deprem sonrası birçok önlem alınmasına rağmen yeterli olmaması yüzünden 13 Mart 1992'de kentte yaşanan bir başka depremde de 670 kişinin öldüğünü ifade eden Aksun, "Bu deprem sonrası daha etkili ve kalıcı önlemler almaya başladık. Şu an belediye olarak deprem yönetmeliğini ihlal etme konusunda hiç kimseye şans tanımıyoruz. Teknik elemanlarımız yapılarda mutlaka en ince ayrıntısına kadar dikkat ediyor, takibimiz sürekli devam ediyor." dedi.