Binnur Kaya Masumlar Apartmanı’nda mı oynayacak? Binnur Kaya kimdir?

Masumlar Apartmanı’na bir sürpriz isim geleceği haberinin ardından, gözler Kırmızı Oda’nın doktor hanımı Binnur Kaya’ya çevrildi. Binnur Kaya daha önce “doktor hanım” rolüyle yine aynı yazarın kitabından uyarlama olan “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisine konuk olmuştu.
Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri, Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanlarında uyarlanan diziler olarak karşımıza çıkıyor. İki yapımda da imzası bulunan OGM Pictures’ın geçtiğimiz günlerde Masumlar Apartmanı’na bir sürpriz transfer olacağı duyurulmuştu.
Masumlar Apartmanı’nın 25. Bölümünde; İnci, Han’ı çöp toplarken görmüştü. Bunun üzerine Han, çocukluğundan kalma travmaları olduğunu öne sürerek İnci’ye durumu açıklamaya çalışmıştı. İnci, bu durumun üzerine Han’dan psikiyatriste gitmesini istemişti. İnci’nin bu psikiyatristten bahsederken kurduğu cümle ise akıllara Kırmızı Oda’nın doktor hanımı Binnur Kaya’yı getirdi. İnci, Han’a bu tavsiyede bulunurken; “Bir psikiyatrist kadın var, yeri de Taksim’de.” Demişti.
Masumlar Apartmanı’nın 25. Bölümünde yaşanan bu diyalogtan sonra ise Binnur Kaya’nın diziye gelip gelmeyeceği merak edildi.
Binnur Kaya 19 Nisan 1972, Ankara doğumludur. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalıştı. Binnur Kaya’nın ilk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Daha sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu seçildi.
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