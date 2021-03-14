Binnur Kaya Masumlar Apartmanı’nda mı oynayacak? Binnur Kaya kimdir?

Masumlar Apartmanı’na bir sürpriz isim geleceği haberinin ardından, gözler Kırmızı Oda’nın doktor hanımı Binnur Kaya’ya çevrildi. Binnur Kaya daha önce “doktor hanım” rolüyle yine aynı yazarın kitabından uyarlama olan “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisine konuk olmuştu.

BİNNUR KAYA MASUMLAR APARTMANI’NDA MI OYNAYACAK?

Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri, Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanlarında uyarlanan diziler olarak karşımıza çıkıyor. İki yapımda da imzası bulunan OGM Pictures’ın geçtiğimiz günlerde Masumlar Apartmanı’na bir sürpriz transfer olacağı duyurulmuştu.

Masumlar Apartmanı’nın 25. Bölümünde; İnci, Han’ı çöp toplarken görmüştü. Bunun üzerine Han, çocukluğundan kalma travmaları olduğunu öne sürerek İnci’ye durumu açıklamaya çalışmıştı. İnci, bu durumun üzerine Han’dan psikiyatriste gitmesini istemişti. İnci’nin bu psikiyatristten bahsederken kurduğu cümle ise akıllara Kırmızı Oda’nın doktor hanımı Binnur Kaya’yı getirdi. İnci, Han’a bu tavsiyede bulunurken; “Bir psikiyatrist kadın var, yeri de Taksim’de.” Demişti.