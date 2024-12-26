Binnur Kaya setlere geri dönüyor! Fenomen dizi Prens ile anlaştı

Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Güzel Günler ve son olarak da Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın yeni projesi belli oldu.

Binnur Kaya, 7 Ocak'ta üçüncü sezon çekimleri başlayacak olan fenomen dizi Prens ile anlaşma sağladı. Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna ilk sezonu da çeken Bülent İşbilen oturacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Onur Özaydın ve Çağlar Ertuğrul’un rol aldığı dizide Binnur Kaya Venedik Kraliçesi rolünü canlandıracak.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

1972 yılında Ankara'da doğan Binnur Kaya, 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. Bir dönemin efsane dizisi 'Kaynanalar' ile ekran macerasına başladı.