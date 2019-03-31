Binnur Kaya Zengin ve Yoksul'da hangi rolde oynuyor? Yeni rolüyle şaşırtacak!

Ekranların sevilen yüzü Binnur Kaya, yeni dizisi Zengin ve Yoksul'u anlattı. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, tanıtımlarıyla adından sıkça söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Zengin ve Yoksul'un başrol oyuncusu Binnur Kaya, neden bu projeyi kabul ettiğini açıkladı.

Hikaye kadar, yapımcı Mehmet Yiğit Alp'e de güvendiğini söyleyen Kaya, şunları söyledi:

"Bu yolculuğa onunla çıkmak istedim. Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem takip ettiğim ve kalemini çok beğendiğim başarılara imza atmış iki senarist. Deniz Yorulmazer, genç, disiplinli ve aklını işine nasıl yansıtacağını merak ettiğim, inisiyatif sahibi, güçlü bir yönetmen. Kadro sevdiğim, daha önceden tanıdığım oyuncu arkadaşlarım ve büyüklerimden oluşunca, yol kendini daha da merak ettirdi. 'Yolun zamanı ve hikayesini' önemseyen biri olarak, bu yolculukta güzel anılar biriktirmekle ilgileniyorum."

ZENGİN VE YOKSUL 1. BÖLÜM FRAGMANI

'HERKES KADAR İYİ, HERKES KADAR KÖTÜ BİR KARAKTER'

Birbiriyle bağlantılı ama bambaşka hayatlar yaşayan iki ailenin hikayesini konu alan Zengin ve Yoksul dizisinde Berrin karakterini canlandıran Binnur Kaya, yeni rolü ilgili, "Ben Berrin'de herkes kadar iyi herkes kadar kötü, arada kalmış bir kadın görüyorum. Hayata hep kendi açısından bakarak, kendisini haklı görüyor ve hakkının yenildiğine inanıyor. Berrin'in hikayesini hep beraber izleyip göreceğiz" dedi.