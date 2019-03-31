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Binnur Kaya Zengin ve Yoksul'da hangi rolde oynuyor? Yeni rolüyle şaşırtacak!

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2019 02:21 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Binnur Kaya iddialı dizi Zengin ve Yoksul'la ekranlara dönüyor. Nisan ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, NTC Medya'nın yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazer'in oturduğu Zengin ve Yoksul dizisinin başrol oyuncularından Binnur Kaya, farklı bir rolle izleyicinin karşısına çıkacak.

Binnur Kaya Zengin ve Yoksul'da hangi rolde oynuyor? Yeni rolüyle şaşırtacak!

Ekranların sevilen yüzü Binnur Kaya, yeni dizisi Zengin ve Yoksul'u anlattı. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, tanıtımlarıyla adından sıkça söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Zengin ve Yoksul'un başrol oyuncusu Binnur Kaya, neden bu projeyi kabul ettiğini açıkladı.

Hikaye kadar, yapımcı Mehmet Yiğit Alp'e de güvendiğini söyleyen Kaya, şunları söyledi:
"Bu yolculuğa onunla çıkmak istedim. Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem takip ettiğim ve kalemini çok beğendiğim başarılara imza atmış iki senarist. Deniz Yorulmazer, genç, disiplinli ve aklını işine nasıl yansıtacağını merak ettiğim, inisiyatif sahibi, güçlü bir yönetmen. Kadro sevdiğim, daha önceden tanıdığım oyuncu arkadaşlarım ve büyüklerimden oluşunca, yol kendini daha da merak ettirdi. 'Yolun zamanı ve hikayesini' önemseyen biri olarak, bu yolculukta güzel anılar biriktirmekle ilgileniyorum."

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ZENGİN VE YOKSUL 1. BÖLÜM FRAGMANI

'HERKES KADAR İYİ, HERKES KADAR KÖTÜ BİR KARAKTER'
Birbiriyle bağlantılı ama bambaşka hayatlar yaşayan iki ailenin hikayesini konu alan Zengin ve Yoksul dizisinde Berrin karakterini canlandıran Binnur Kaya, yeni rolü ilgili, "Ben Berrin'de herkes kadar iyi herkes kadar kötü, arada kalmış bir kadın görüyorum. Hayata hep kendi açısından bakarak, kendisini haklı görüyor ve hakkının yenildiğine inanıyor. Berrin'in hikayesini hep beraber izleyip göreceğiz" dedi.

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'DOLU DOLU BİR HİKAYE'
Hayatını, başka hayatlarla kıyaslamak insanların kendilerine takabileceği en fena çelmelerden biri diyen Binnur Kaya, "Kıyas, beklenti, çelişki, masum hayallerle yıkıcı arzuların birbirine karışması, işte Zengin ve Yoksul tüm bu duyguları içinde barındıran bir güçlü bir hikayeye sahip. Şimdiden işin hayata geçişinde emeği olan ve bizleri ekran karşısında seyreden her bir kişiye teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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