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Bir Aile Hikayesi dizisine sürpriz transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 02.04.2019 20:38 | Son Güncelleme

FOX'un 'This Is Us' uyarlaması olan Bir Aile Hikayesi dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.

Bir Aile Hikayesi dizisine sürpriz transfer!

FOX'un cumartesi akşamları yayınlanan Medyapım imzalı dizisi 'Bir Aile Hikayesi', duygusal konusuyla seyirciyi ekran başına topluyor.

Dünyaca ünlü 'This Is Us' projesinin uyarlaması olan dizi Songül Öden, Celil Nalçakan, Olgun Toker, Ali Seçkiner Alıcı, Birkan Sokullu ve Elçin Afacan'dan oluşan kadrosuyla beğeni topluyor.

Dizinin ekibine ünlü oyuncu Gözde Çığacı'nın da katıldığı öğrenildi. Son olarak 'Yüzleşme' dizisinde 'Savcı Seda Belkıs' karakterine hayat veren Çığacı, 7 bölüm rol alacağı 'Bir Aile Hikayesi'nde ise bir tiyatro yazarını oynayacak.

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Bir Aile Hikayesi gözde cıgacı

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