Bir aralık nasıl yazılır, bir aralık yazımı yazımı nasıl olmalıdır? Bir aralık ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede birleşik kelimelerin yanı sıra yabancı kökenli olan veya iki ayrı sözcükten oluşan kelimelerin de doğru yazılışları sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla bir aralık gibi birleşik yapıda olmasa da iki ayrı sözcüğü içeren zarf kelimelerinin yazılı dildeki kullanımlarına mutlaka değinilmelidir. Bir ara yani kısa bir süre anlamına gelen bir aralık ifadesinin bitişik mi ayrı mı yazıldığının bilinmesi oldukça önemlidir.

Bir aralık nasıl yazılır?

Bir aralık TDK Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel çevrim içi sözlüğü kapsamındaki bilgiler çerçevesinde incelenebilir. Bu sayede iki sözcükten oluşan bu zarf türündeki kelimeye yönelik olan "Bir aralık ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt verilmesi kolay hale gelir. Bir aralık zarfı tam olarak bir ara ifadesiyle aynı anlama gelecek şekilde kullanılır. Dolayısıyla bu zarf sözcüğünün anlamı kısa bir süre şeklindedir. Türü ve anlamı üzerine açıklama yapılan ilgili ifadenin Türkçe yazım kurallarına göre ayrı olarak yazılması gerekir. Yani "Bir aralık bitişik mi yazılır?" diyenlere aktarılması gereken TDK onaylı yanıt "hayır" şeklindedir. Bu zarf sözcüğünün yakından incelenmesi için sıralanan doğru ve yanlış bir aralık yazımı ise aşağıdaki gibidir:

Bir aralık (doğru kullanım)

Biraralık (yanlış kullanım)

Bir aralık doğru yazılışı nasıldır?

İlk anlamı kısa bir süre, bir ara şeklinde olan bir aralık zarf sözcüğünün mutlaka ayrı olarak yazılması gerektiği görülür. Çünkü bu zarf sözcüğü birleşik kelimeler arasında yer almadığı gibi herhangi bir ses değişmesine de uğramamıştır. Bir aralık sözcük öbeğinin içerdiği kelimelerin ise birbirleriyle anlam bakımından ilişkili olduğu görülür. Bir aralık TDK'ye göre bitişik olarak yazılması gerektiği hatırlatılırken bu ifadenin yer aldığı cümleler ise şu şekilde sıralanabilir: