Bir anaokulu, bir birinci sınıf ve bir ortaokul... Ünlü isimlerin büyük heyecanı

Ünlü isimler bu heyecanlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Ünlü isimlerin okul heyecanı
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Açelya AkkoyunOkulumuz açıldı. Yeni eğitim yılı tüm eğitimcilere, öğrencilere ve velilere hayırlı olsun.
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Esra EROL Haydi okula...Eğitim hayatına başlayan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.Çok öğrenin, çok eğlenin
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Mustafa Ceceli 2.sınıf olduk bile... Bugün ve haftaya başlayan eğitim yılında, tüm öğretmenlerimize ve öğrencilere başarılar diliyoruz..
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Mehmet Ali ErbilAllah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin
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Ece DoğuluBir anaokulu, bir 1. Sınıf ve bir ortaokul öğrencisi bir gün okula gitmiş ve... Yeni eğitim öğretim yılında başarılar
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Pınar AltuğArtık ortaokullu. Zaman Su gibi akıyor
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Atilay UluışıkArtık 3 üncü sınıflı olduk.
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Çağla Şıkel1.sınıf 4.sınıf… Bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Okulu açılan tüm yavrulara mutlu başarılı bir yıl, ailelerine kolaylıklar dilerim
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Okan Kurt - Demet Akalın - Hira Kurt
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