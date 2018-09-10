Bir anaokulu, bir birinci sınıf ve bir ortaokul... Ünlü isimlerin büyük heyecanı

Ünlü isimler bu heyecanlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isimlerin okul heyecanı

1 / 14 Açelya AkkoyunOkulumuz açıldı. Yeni eğitim yılı tüm eğitimcilere, öğrencilere ve velilere hayırlı olsun.

2 / 14 Esra EROL Haydi okula...Eğitim hayatına başlayan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.Çok öğrenin, çok eğlenin

3 / 14 Mustafa Ceceli 2.sınıf olduk bile... Bugün ve haftaya başlayan eğitim yılında, tüm öğretmenlerimize ve öğrencilere başarılar diliyoruz..

4 / 14 Mehmet Ali ErbilAllah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin

5 / 14 Ece DoğuluBir anaokulu, bir 1. Sınıf ve bir ortaokul öğrencisi bir gün okula gitmiş ve... Yeni eğitim öğretim yılında başarılar

6 / 14 Pınar AltuğArtık ortaokullu. Zaman Su gibi akıyor

7 / 14 Atilay UluışıkArtık 3 üncü sınıflı olduk.

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9 / 14 Çağla Şıkel1.sınıf 4.sınıf… Bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Okulu açılan tüm yavrulara mutlu başarılı bir yıl, ailelerine kolaylıklar dilerim

10 / 14 Okan Kurt - Demet Akalın - Hira Kurt

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12 / 14 Ayşe Tolga

13 / 14 Pınar Sabancı