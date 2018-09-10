MAGAZİN

Bir anaokulu, bir birinci sınıf ve bir ortaokul... Ünlü isimlerin büyük heyecanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

Gösteri dünyasının ünlülerini de Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca aile gibi okul heyecanı sardı. Özellikle de çocukları okula bu yıl başlayanlar...

Ünlü isimler bu heyecanlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isimlerin okul heyecanı

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Açelya AkkoyunOkulumuz açıldı. Yeni eğitim yılı tüm eğitimcilere, öğrencilere ve velilere hayırlı olsun.
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Esra EROL Haydi okula...Eğitim hayatına başlayan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.Çok öğrenin, çok eğlenin
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Mustafa Ceceli 2.sınıf olduk bile... Bugün ve haftaya başlayan eğitim yılında, tüm öğretmenlerimize ve öğrencilere başarılar diliyoruz..
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Mehmet Ali ErbilAllah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin
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Ece DoğuluBir anaokulu, bir 1. Sınıf ve bir ortaokul öğrencisi bir gün okula gitmiş ve... Yeni eğitim öğretim yılında başarılar
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Pınar AltuğArtık ortaokullu. Zaman Su gibi akıyor
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Atilay UluışıkArtık 3 üncü sınıflı olduk.
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Çağla Şıkel1.sınıf 4.sınıf… Bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Okulu açılan tüm yavrulara mutlu başarılı bir yıl, ailelerine kolaylıklar dilerim
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Okan Kurt - Demet Akalın - Hira Kurt
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Ayşe Tolga
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Pınar Sabancı
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Pınar Sabancı
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ünlü çocuk sosyal medya

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