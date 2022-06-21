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Bir anda popüler olmayı başardı! Sosyal medyanın yeni trendi: Penis dolgusu

21.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yapılan bir güzellik paylaşımı kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Paylaşımda bir güzellik uzmanı derma dolgu maddesi kullanarak erkeklere daha büyük ve daha kalın bir cinsel organ vermeyi amaçlayan ‘penis dolgusu’ işlemini tanıtıyor.

Bir anda popüler olmayı başardı! Sosyal medyanın yeni trendi: Penis dolgusu

Bir güzellik uzmanının bir erkek müşterisinin cinsel organına penis dolgusu işlemi uyguladığı bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Kadınların göğüsleri ve kalçaları için estetik ameliyat olduklarını belirten güzellik gönderisinde, “Penis dolgusu daha büyük, daha kalın bir penis isteyen erkekler için harika. Bunu, şaft içine enjekte edilen dermal dolgu maddesi kullanarak başarabiliriz” notu eklendi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

kapak penis4

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye ilgi gösterirken binlerce yorum ve beğeni geldi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü penis dolgusu uygulamasından sonra erkeklerin eski sevgilileriyle yeni görüntülerini paylaşmaları gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
penis
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