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Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

29.06.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samantha Barlow isimli bir sosyal medya kullanıcısı, kocasının yeni doğan erkek bebeklerinin fotoğrafını ailesiyle paylaşmak isterken nasıl yanlışlıkla canlı bir fotoğraf gönderdiğini anlattı. Canlı fotoğrafın sonunda Samantha, çırılçıplak halde sedyede uzanırken görülüyordu.

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir sosyal medya fenomeni, ikinci bebeğinin doğumu esnasında epizyotomi geçirdi ve dikiş yapılması gerekiyordu. Bu süreçte anne, bebeği babasına verdi ama bu oldukça büyük bir hata oldu. Yeni doğan bebeğin bir fotoğrafını aile üyeleriyle paylaşmak isteyen genç baba yanlışlıkla bir canlı fotoğraf çekmişti ve fotoğrafın son dakikalarında eşi çırılçıplak halde dikilmeyi beklerken görülüyordu.

ÇOKTAN HERKESE ULAŞMIŞTI

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Şu anda 189.000'den fazla beğeni alan Tiktok paylaşımında Samantha, fotoğrafın nasıl hızla aile bireyleri arasında yayıldığını anlattı. Eşi fotoğrafı genç kadına gösterene kadar görüntü çoktan kayınbiraderine, kayınpederine ve fotoğrafı bi lisede fen dersi anlatırken açan ve canlı bir resim olduğunu anlayan baldızına gönderilmişti.

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GÜLÜNÇ BULDULAR

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TikTok kulanıcıları, eşinin heyecanı sonucu yaşanan bu hatayı gülünç buldular. Hatta başka anneler de benzer bir deneyim yaşadıklarını söyleyerek yorumlarda hikayelerini paylaştılar. Bir kullanıcı "Bir daha asla aile etkinliklerine gitmezdim." derken bir diğeri de "Doğumdan sonra hastane resimlerime bakıp canlı resim olup olmadığını kontrol ediyorum" diye ekledi.

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