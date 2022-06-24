Yoga yaparken çırılçıplak soyundu! Takipçilerine çıplak antrenmanın faydalarını anlattı

Sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını satarak büyük bir gelir elde etmeyi başaran Galera, çıplak yoganın vücuduyla bağlantıyı korumaya yardımcı olduğunu dile getirerek antrenmanından kareleri hesabından paylaştı.

“VÜCUDUNUZU TANIMANIZA YARDIMCI OLUYOR”

Avrupa’da çıplak yogayı keşfettiğinde adeta büyülendiğini söyleyen Galera, “Egzersiz harika çünkü vücudunuzla bağlantınızı korumanıza yardımcı oluyor ve normal bir yoga uygulamasının tüm faydalarına sahip olmakla birlikte daha da avantajlı. Çünkü vücudunuzu tanımanıza yardımcı oluyor” dedi.

Çıplak yoga tekniğini takipçilerine aktarmak istediğini ve uygulamanın yaygınlaşmasını istediğini belirten Galera, “Cinsel bir egzersizden çok daha fazlasını olduğunu fark ettim. İnsanlara bu durumu anlatmak istedim” diye konuştu.



