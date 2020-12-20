Bir Annenin Günahı bitti mi? Bir Annenin Günahı dizisi için flaş final kararı!

Eranlarda tutunamayan diziler kervanına katıldı. Zümrüdüanka, Çocukluk, Öğretmen, Marila ile Mustafa'nın ardından reytinglerde istenen sonucu elde edemeyen Bir Annein Günahı dizisinin de fişi çekildi.

Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı Bir Annenin Günahı 19 Aralık Cumartesi ekrana gelen 5. bölümü ile ekran hayatına veda etti. Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.

Dizide kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesi anlatılıyordu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN VEDA PAYLAŞIMI

Dizinin başrol oyuncusu Özge Özberk de sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Özberk paylaşımında "Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz" notunu yazdı.

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği dram türündeki dizinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyordu. Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Nefise Karatay, Gökçe Özyol, Onuryay Evrentan, Alihan Türkdemir, Emir Çiçek, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç, Mina Derman, Deniz Ertürk ve Esra Gönen de yer alıyordu.



