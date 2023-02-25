Bir bardak kahveye onca para ödemek istemeyenlere dışarıda içtiği kahveleri aratmayacak tarifler

Kahve, yoğun bir günün yorgunluğu atmak veya keyifli bir mola vermek için en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Lezzetli kahveleriyle damaklarda şölen yaratan kafeler, kahve molalarının en fazla rağbet gören, her daim kalabalık olan adreslerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, dışarıda kafeye oturup bir bardak kahveye yüksek ücretler ödemek yerine evde bütçenizi sarsmadan kendiniz yapabileceğiniz yepyeni kahveler denemek ister misiniz? İşte, evde yapabileceğiniz birbirinden özel kahve tarifleri...

Damak çatlatan bir lezzete ne dersiniz? İşte çikolatalı ve espresso kahveli frappuccino

Çikolata ve kahvenin eşsiz uyumunu yansıtan tarifi hazırlarken bile büyük bir keyif alacaksınız. İşte gerekli malzemeler:

3 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı espresso çekirdek kahve

Yarım çay bardağı çikolata sos

3 su bardağı buz

4 tatlı kaşığı damla çikolata

Süt, espresso kahve, çikolata sos ve buzu bir blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştırın. Sonrasında damla çikolataları da ekleyip biraz daha karıştırın. Üzerine dilediğiniz gibi krem şanti, çikolata sos ve damla çikolatayla servis edin. İşte tadanları hayran bırakacak kahveniz hazır! İsterseniz tarifinizi Kahve Dünyası'nın Espressosu ile hazırlayabilirsiniz.

Cold brew âşıkları tuzlu karamelli soğuk brew tarifine bayılacak!

Tatlı ve tuzlunun şahane karışımıyla tanışmaya ne dersiniz? Bir kez denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bri tarifle karşınızdayız! Kahve tadını öne çıkaran tuzlu karamel cold brew ile buluştuğunda eşsiz bir lezzet deneyiminin kapılarını aralıyor. Nasıl mı? Denemeden bilemezsiniz ki! İşte tarif için gereken malzemeler:

10 ml süt

100 ml cold brew

10 ml tuzlu karamel şurubu

10 ml krema

Süt, cold brew ve krema arzu edilen bardağa konulur. Üzerine karamel şurubu ilave edilip karıştırılır. Enfes lezzetiyle karışımınız hazır!

Enfes tadıyla vazgeçilmeziniz olacak white chocolate mocha tarifi

Beyaz çikolatanın müdavimi olanlara muhteşem bir tarif! İhtiyacınız olanlar:

Taze demlenmiş 2 shot espresso

200 ml süt

4 parça beyaz çikolata

Kaynar su

50 ml süt kreması

200 ml sütü kaynatıp ılımaya ayırın. Phillips Espresso Makinesi kullanarak iki shot espresso hazırlayın. Ardından bardaklara çikolata ilave edip karıştırmaya devam edin. Ilımaya bıraktığınız sütü mikser yardımıyla köpürtün. Üzerine beyaz çikolata ve krema da ekleyin. White chocolate mocha servise hazır!

Karşınızda kış aylarına en çok yakışan içecek: chai tea latte!

Hem faydalı hem şahane tadıyla damak zevkinizi doruklara ulaştıracak bir tarif var sırada! Gerekli malzemeler şöyle:

8 çay bardağı su

8 adet kakule

4 tutam karanfil

1 fiske karabiber

4 yıldız anason

3 tane tarçın çubuk

Yarım çay kaşığı zencefil

1 tutam muskat

4 poşet siyah çay

4 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı esmer şeker (veya bal)

Bir tencerede suyu ısıtalım. Baharatları ve çayı ekleyip beş dakika demleyelim. Bu sırada sütü ve esmer şekeri bir tencereye alıp şeker eriyene kadar ısıtalım. Sonrasında elde ettiğimiz baharatlı suyu sütle karıştıralım. Tarifiniz hazır!

Hem kokusu hem lezzeti şahane frappeye ne dersiniz?

Eşsiz lezzetiyle ondan vazgeçemeyeceksiniz! İşte gereken malzemeler:

2 tatlı kaşığı kahve

1 çay bardağı soğuk su

1 çorba kaşığı şeker

4 çay bardağı süt

20 ml krema

Buz

İstenilen bardakta kahve, su ve şekeri köpürtücü yardımıyla çırpın. Kahvelere süt ekleyin. Son olarak çırpılmış krema ilave edin. Servise hazır!

Soğuk kahve sevenleri de unutmadık! Marshmallow mocha frappuccino tarifi

Tatlı atıştırmalıkları sevenleri mutlu edecek tarifi hemen denemek isteyeceksiniz. İhtiyacınız olan malzemeler:

8 küp buz

Yarım bardak süt

Marshmallow

1 tatlı kaşığı kahve

1 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı şeker

1 çorba kaşığı krema

Bisküvi kırıntısı

Buz, süt, kahve, kakao, şeker ve kremayı akışkan bir kıvam alana kadar blenderda karıştıralım. Sonrasında üzerine bisküvi kırıntılarını ilave edelim. Marshmallow mocha frappuccinonuz hazır!

Ferahlatıcı aromasıyla favorileriniz arasına girecek naneli mocha latte

Farklı tatları denemeyi sevenler bu tarife bayılacak! İşte tüm malzemeler:

1 kaşık bal

1 tutam kakao

Nane aroması veya taze nane

1 çay kaşığı vanilya özü

250 ml süt

200 ml kahve hazır ya da ev yapımı

1 tatlı kaşığı şurup

1 paket Krem şanti

Bal ve kakaoyu derin bir kaba alıp iyice birleşene kadar karıştın. Sonrasında aromaları ilave edin. Sütü köpürterek çalkalayıp ocakta ısıtın. Kahve ve şurubu ekleyip karıştırın ardından krem şanti ve sos ile süsleyin. Pratik yapımıyla servise hazır.

Soğuk kış akşamlarında içinizi ısıtacak pumpkin spice latteye ne dersiniz?

Son zamanların en favori içeriklerinden olan pumpkin spice latte evde de kolayca yapılabilecek içeceklerden. İhtiyaç duyulan malzemeler:

100 ml süt

5 çorba kaşığı kahve

1 yemek kaşığı bal kabağı püresi

1 paket vanilya

Toz tarçın

1 silme muskat

2 tatlı kaşığı bal

Bir kasede sütü ve kahveyi mikser yardımıyla karıştırın. Karıştırmaya devam ederken diğer tüm malzemeleri ilave edin. İsteğinize göre üzerini süsleyin. Nefis tadıyla servise hazır!

Yumuşak içim sevenlere kremalı kahve tarifi

Kremanın ağızda eriyen yumuşak tadıyla mutlu olacaksınız! İşte malzemeleri:

4 çay bardağı süt

10 gr Türk kahvesi

1 yemek kaşığı toz şeker

200 ml krem şanti

Kahve, şeker ve süt bir tencerenin içine alınıp kaynatılır. Kaynadıktan sonra ocaktan indirilip kullanılacak olan bardaklara konur. Bir taraftan krem şanti hazırlanır. İçecekler bardaklara paylaştırılır. Üzerine damla çikolata ve vanilya özü serpilip servis edebilirsiniz. Şeker ve kahve miktarını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Yumuşacık içimiyle kahveniz hazır!

Sert kahvelerden hoşlananlar için filtre kahveli cappuccino tarifi

Dinç ve zihinde kalmak isteyenleri de unutmadık! Bu hoş tat için malzemeler:

1 bardak süt

1 küçük bardak filtre kahve

200 ml içme suyu

İçme suyunu bir cezvede kaynatıp soğumaya bırakalım. Kaynayıp dinlenmiş suyla Karaca French Press'te kahvenizi demleyin. Sütü kaynatıp hazırladığınız karışıma dökelim. Beş ila yedi dakika arası demleye bırakın. Arzuya göre şeker ilave edebilirsiniz.

"Önce kaliteli bir kahve makinesine ihtiyacım var" diyorsanız sizin için seçtiğimiz modellere bakmadan geçmeyin!

1. Her bardakta lezzeti yudumlayın: Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Güvenlik ve enerji tasarrufu için 30 dakika sonra otomatik kapanabilen Philips HD7462/20 Kahve Makinesi ile kahve keyfi yapmak çok pratik. Cam sürahiye sahip olan ürün, sağlıklı bir kullanım vadediyor. Phillips kahve makinesi, 1,2 litre kapasitesiyle en az 10 kişilik filtre kahve elde edilebiliyor. Ürün, kahve filtresi kâğıdı ile yavaş bir demleme yaparak lezzetli kahveler hazırlamanızı mümkün kılıyor. Damlama önleyici özelliğinin yanı sıra parçalarının bulaşık makinesinde yıkanabiliyor olması, kolay temizlik açısından büyük önem taşıyor. Ürünün en dikkat çekici özelliği ise sürahisinin içinde aroma karıştırıcı aparat bulunması. Böylece her fincanda aynı aroma korunmuş oluyor.

2. Nostalji tutkunlarına özel bir ürün: SMEG DCF02RDEU 50’S Style Filtre Kahve Makinesi

Nostaljik tasarımıyla kahveseverlerin gönlünü fetheden SMEG DCF02RDEU 50’S Style Filtre Kahve Makinesi, 2022’nin en iyi kahve makinesinden biri oluyor. Damlama önleyici, kireç temizleme sistemi, ılık tutma, tek seferde 10 bardak kadar kahve elde edilebilme, su seviyesi göstergesi gibi önemli özellikleri bir arada bulunduran, şık tasarımlı filtre kahve makinesi ayrıca aroma yoğunluğu seçimini de kullanıcılarına sunuyor. Kalitesiyle adından sıkça söz ettiren SMEG, en iyi filtre kahve makinesi markaları arasında gösteriliyor. Üstelik ürünün farklı renk seçenekleri, mutfağınıza ya da makineyi kullanmak istediğiniz ortama göre seçim yapabilmenize olanak tanıyor.

3. Yenilikçi tasarım: Delonghi Ecam 22110 Sb Kahve Otomatı

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Karmaşık makinelerden hoşlanmayan ve kolay kullanım sunan tam otomatik kahve makinesi satın almak isteyenlerin mutlaka şans vermesi gereken Delonghi Ecam 22110 Sb Kahve Otomatı, kullanışlı arayüzü sayesinde ayarlamaların kolayca yapılmasına imkân tanıyor. Tek dokunuşla kahve türü, sertliği ve miktarının seçilmesi ile kullananların isteklerine uygun kahveler hazırlayabiliyor. Ürünün en önemli özelliği ise kullanıcı tercihlerine uygun kahve seçeneklerini hafızasında tutabilmesi. Böylece arzu edilen lezzet her fincanda tekrar yaşanabiliyor. Tamamen çıkartılabilir parçalardan oluşan model, rahatlıkla temizlenebiliyor. Ayrıca modern ve şık tasarımıyla mutfaklara estetik bir görünüm kazandırıyor.

4. Fısıltı sessizliğinde çalışma özelliği: Melitta Barista TS Smart Tam Otomatik Kahve Makinesi

Kaliteli bir tam otomatik kahve makinesine sahip olmak isteyen ve "En iyi tam otomatik kahve makinesi hangisi?" diye soranlara sıklıkla Melitta Barista TS Smart Tam Otomatik Kahve Makinesi tavsiye ediliyor. Model, İtalyan tariflerine veya kullanıcı tercihlerine göre 18 farklı kahve çeşidi hazırlanmasına olanak tanıyor. Böylece her fincanda bambaşka kahve lezzetlerinin kapısı aralanıyor. Modelin en önemli özelliği, çekirdek haznesine iki farklı kahve çekirdeğinin konulabilmesi. Farklı çekirdek tiplerini kolayca öğütebilen model, aroma konusunda hassas olanlardan tam not alıyor. Çekirdek öğütürken fısıltı sessizliğinde çalışan model, kahve hazırlama hızıyla da başarılı bir performans sergiliyor.

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