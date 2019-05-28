MAGAZİN

Bir buçuk ay önce evlenen Tülin Şahin'den müjdeli haber

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

12 yıllık eşi Mehmet Özer'den boşandıktan sonra Pedro de Noronha ile dünya evine giren manken Tülin Şahin'in hamile olduğu ortaya çıktı. Şahin, müjdeli haberi Instagram hesabından paylaşım yaparak doğruladı.

Bir buçuk ay önce evlenen Tülin Şahin'den müjdeli haber

Mehmet Özer ile 12 yıllık birlikteliğini 2017 yılında sonlandıran Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu. Eski eşinden bebek istemediği için boşandığı iddia edilen Şahin'in hamile olduğu öğrenildi.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Mutlu çiften güzel haber geldi. Her fırsatta bebeklere olan düşkünlüğünü anlatan Şahin'in hamile olduğu ortaya çıktı. Güzel haberi yakın çevresiyle paylaşan ünlü model doğumu İstanbul'da yapacak.

5ced06337af50700e8a80df1

HABERLERİ DOĞRULADI

Bebek haberlerinin ardından Tülin Şahin sosyal medya hesabından emzik fotoğrafı paylaşarak iddiaları doğruladı.

bir-bucuk-ay-once-evlenen-tulin-sahin-in-hamile-12093380_6077_m

BEBEK KRİZİ İDDİASI

Evlilikleri tek celsede sonlandıran Memet Özer ve Tülin Şahin'in bir bebek krizi yaşadığı söylenmişti. "Uzun zamandır sorunlar yaşıyoruz. Artık geri dönüş yok" diyen çiftin arasının, Şahin'in bebek istememesi nedeniyle açıldığı iddia edilmişti.

bir-bucuk-ay-once-evlenen-tulin-sahin-in-hamile-12093380_6037_m


Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladıÜnlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı
Harbiye Açıkhava konserleri için geri sayım başladıHarbiye Açıkhava konserleri için geri sayım başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tülin Şahin hamile Pedro De Noronha

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Lopez'in kaslarını sergilemesi rahatsız etti

Zamana meydan okuyor! Kas şovu rahatsız etti

Cenk Eren emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Harbiye Açıkhava konserleri için geri sayım başladı

Harbiye Açıkhava konserleri için geri sayım başladı

Gaye Su Akyol sosyal medyayı birbirine kattı

Sosyal medyayı birbirine kattı! 'Sen sevme ayı'

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

'Çukur'a görkemli gala!

'Çukur'a görkemli gala!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.