HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hurda fiyatı yükselince hırsızlıklar arttı! 13 mazgalı böyle çaldılar

Hurda fiyatı yükselince hırsızlıklar arttı! 13 mazgalı böyle çaldılar

26.11.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 13 tane demir mazgalı çalan hırsızlar kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesinde meydana geldi.

MAZGALLARI ÇALIP KAÇTILAR

Edinilen bilgiye göre, hafif ticarî araçla gelen hırsızlık şüphelisi şahıslar, önce cadde üzerinde bulunan rögarları tespit etti. Daha sonra park ederek bagajı açan hırsızlar, cadde üzerinde bulunan mazgalları söküp bagaja attı. Cadde üzerinde bulunan toplam 13 tane mazgalı çalan hırsızlar kaçtı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Geçtiğimiz günlerde yine bu şekilde çok sayıda mazgal çalınmıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri hırsızları arıyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNERDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökerttiDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökertti
Nagehan Alçı'dan Mansur Yavaş'a tebrik Nagehan Alçı'dan Mansur Yavaş'a tebrik
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

Başkan Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

Başkan Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

"Şu an kızına tecavüz ediyorum" demişti! İsyan ettiren karar

"Şu an kızına tecavüz ediyorum" demişti! İsyan ettiren karar

iPhone'lara büyük zam! İşte yeni fiyatlar

iPhone'lara büyük zam! İşte yeni fiyatlar

Yer: Samsun! İngiltere ve Rusya'nın gözü bu ormanda

Yer: Samsun! İngiltere ve Rusya'nın gözü bu ormanda

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.