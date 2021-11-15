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Bir daha asla yürüyemeceğini söylediler! Gerçek aşkı bularak bütün kalıpları yıktı

15.11.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki Amy Paterson’ın bir dizi sağlık komplikasyonu yaşadıktan sonra doktorlar ona bir daha konuşamayacağını ve yürümeyeceğini söyledi. Paterson her şeye meydan okuyarak gerçek aşkı buldu ve bir daha yürümeyeceğini düşünmesine rağmen eşiyle düğün dansı yapmayı başardı.

Bir daha asla yürüyemeceğini söylediler! Gerçek aşkı bularak bütün kalıpları yıktı

Son dört yıl içinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dişlerini kaybeden, bir bacağı kesilen ve bir daha konuşamayacağı söylenen Amy Paterson nişanlısı Ben ile dünya evine girdi. Düğün gününde aşık olduğu adamla dans edebilmek için Paterson bütün kalıplara meydan okudu. Kendisiyle aynı durumda olan insanlara ilham olmak istediğini belirten Paterson, “Hastanede yatan çok fazla insan tanıyorum. Yanımda birkaç ay önce ampitasyon geçiren bir kadın vardı. Sonsuza dek mutlu olduğumu bilmelerini istiyorum” dedi.

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DÜĞÜNÜNDE DANS ETTİ

2017 yılında kalp krizi geçiren Paterson, beş gün boyunca komada kaldı. Uyandığında kaç gün geçtiğini bilmiyordu ancak o dönemde nişanlısı olan Ben elini tutuyordu. Doktorlar, Amy'nin beyin hasarı nedeniyle bir daha asla yürüyemeyeceğini veya konuşamayacağını düşünüyorlardı. Yine de tüm bu tahminlere meydan okudu.

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Geçen Nisan ayında Bayan Paterson’ın sağ bacağı ayağındaki ülser enfeksiyonu nedeniyle kesilmek zorunda kaldı. Enfeksiyon böbreklerini etkiliyordu ve doktorlar tek çarenin dizinin altından bacağını ampüte etmek olduğunu söyledi.

Hayatının aşkı olan Ben ile dünya evine girmenin harika bir his olduğundan söz eden Paterson, düğününe tekerlekli sandalyesiyle geldi. Gelin ve damat ilk danslarını ise bir tabura yardımıyla birlikte yaptı.

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