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Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin çekimleri başladı! Netflix'in yeni dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci başrollerde! İşte oyuncu kadrosu

07.02.2021 23:03 | Son Güncelleme:
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Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin çekimleri başladı! Netflix'in yeni dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci başrollerde! İşte oyuncu kadrosu

Netflix Türkiye’nin yeni orijinal dizilerinden Bir Denizaltı Hikayesi çekimlere başladı. Bilim kurgu türündeki dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci başrollerde oynuyor.

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ecem Uzun ve Alper Saldıran’ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik’in oturduğu dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde İzmir Foça’da başladı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci’nin yer aldığı çekimlerden ilk kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

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Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

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