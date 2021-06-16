Bir dönem adları seks kasetleri ile anılmıştı! İşte seks kasetlerine adı karışan ünlü isimler

Yıllarca yaptıkları şarkılar ve oynadıkları roller ile adından söz ettiren birçok yıldız isim, bir zamanlar seks skandalları gündeme geldi. Ekran önündeki hayatlarının dışında özel hayatları ile de merak konusu olan ünlü isimlerin başından geçen o ilginç seks skandalları kariyerlerini olumsuz etkiledi. İşte seks kasetleri ortaya çıkan dünyaca ünlü isimler...

İşte adları seks skandalına karışan dünyaca ünlü isimler

CARMEN ELECTRA Dönemine damgasını vuran ünlü model ve oyuncu Carmen Electra'da zamanında seks kaseti ile başı ağrımıştı. Sarhoşken çekildiği anlaşılan görüntülerde Electra, çırılçıplak görülüyor. Modelin sarhoş olduğu biliniyor ancak görüntüleri internete kimin sızdırdığı halen bilinmiyor.

LEİNGHTON MEESTER Gossip Girl dizisinde yıldızı parlayan başarılı oyuncunun kendini çıplak olarak çektiği görüntülerin bulunduğu seks kasedi ortaya çıkmıştı.

HEİDİ MONTAG Boşandığı eşi Pratt'in, kendisi ile evliliklerinde çektikleri seks kasetini satmak için Los Angeles'da ünlü porno film şirketi Vivid ile görüştüğü iddia edilmişti.

PAMELA ANDERSON 1996'da evlendiği eski eşi Tommy Lee ile balayına giden oyuncu Pamela Anderson, fantazi amacıyla ilişkilerini kameraya çekmişti. Çiftin evine hırsız girince, kaset çalınmış ve internete sızdırılmıştı.

KİM KARDASHİAN Dünyaca ünlü isimlerden Kim Kardashian ve bir dönem sevgili olduğu Ray J'nin de seks kaseti internete düşmüştü. Bu görüntüleri bilerek çektiklerini itiraf eden Kim ve sevgilisinin eski kasetlerinin bazı yerlerini kırparak gündem yaratmaya çalıştığı ifade etmişti.

PARİS HİLTON Sevgilisi Rick Solomon'a, fantazi olsun diye sevişmelerini videoya almasına izin veren Paris Hilton'un sevgilisi ile yollarını ayırınca bu görüntüler intikam almak için internet ortamına sızdırıldı.

BEYONCE Geçtiğimiz yıllarda eşi Jay-Z ile olan sevişme görüntüleri Las Vegas’ta bir otelde kaldıkları esnada otel çalışanları tarafından odalarına konulan kamerayla görüntülendi. Çifte şantaj yapan otel görevlisi yüklü miktar bir para talep etti.

JENNİFER LOPEZ Jennifer Lopez'in eski kocası Ojani Nua ile balayında çekilen 11saatlik yatak odası görüntülerini yayınlamıştı. 1997 yılında evlenen ve yalaşık 1 yıl süren ilişkileri sırasında Ojani Jua'nın çektiği Lopez ile yatak oyunlarını ortaya çıkarması ve pazarlamaya kalkışması üzerine süratle harekete geçen Lopez'in hukuk danışmanları ise Los Angeles mahkemesinin son süratle yayın ve dağıtım yasağı koymasını sağladı.

JESSİCA SİMPSON Jessica Simpson da bu kervana adını yazdırdı. Eski eşi Nick Lachey ile balayının ilk günlerini geçirdiği otel odasında çekildiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Otel görevlilerinden birinin otel odasına gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

KENDRA WİLKİNSON Döneminin lolitası Kendra ortaya çıkan seks kaseti skandalını gelir kapısına dönüştürmek üzere harekete geçmişti. Kendra ortaya çıkan seks kasetinin ardından filmin piyasaya çıkmasına izin vermek karşılığında gelirin yüzde 50'sini istemişti.

MEG WHİTE The White Stripes grubunun sevimli üyesi Meg White, ortaya çıkan seks kaseti görüntüleriyle şoka uğramış, önce inkar etmiş, sonra da görüntüleri kendisinden habersiz, erkek arkadaşının çektiğini iddia etmişti.

YANA Bulgaristan'ın müzik grubu Adrenalin'in solisti Yana'nın eski erkek arkadaşı kıskançlıktan kurduğu komployla herkesi şaşırtmıştı. Yana'nın ondan ayrılıp başkasıyla sevgili olması ve anne oluşunu içine sindiremeyen Ivaylo isimli eski erkek arkadaşı Yana'nın seks kasetini internete koymuştu. Yana ile eski erkek arkadaşı mahkemelik olmuştu bu olaydan sonra.

CARLA BRUNİ Carla Bruni, Fransa'nın First Lady'si olduktan sonra, geçmişinin silineceğini düşünse de internette yayınlanmaya başlanan bir video ünlü modelin tüm gerçekliğini gözler önüne sermişti.

SHAKİRA Bir dönem ünlü şarkıcı Shakira'nın erkek arkadaşı Antonio de la Rúa ve İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz'la birlikte bir yatta üçlü seks yaptığı görüntülerin yer aldığı bir video kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu kaydı ise evlerinde çalışan hizmetliler bulmuş ve çifte para karşılığı şantaj yapmıştı