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Bir dönem adları seks kasetleri ile anılmıştı! İşte seks kasetlerine adı karışan ünlü isimler

16.06.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü birçok yıldız ismin başına gelen büyük olaylardan biride ortaya çıkan seks kasetleri oldu. Müzik ve televizyon dünyasında büyük bir kariyere ulaşan çokça ünlü isim bir dönem adları seks kasetleri anılmaya başlandı. Listede Kendra Wilkinson'dan Shakira'ya kadar birçok yıldız ismin adı yer aldı. İşte bir dönem seks kasetlerine adı karışan o ünlü isimler...

Yıllarca yaptıkları şarkılar ve oynadıkları roller ile adından söz ettiren birçok yıldız isim, bir zamanlar seks skandalları gündeme geldi. Ekran önündeki hayatlarının dışında özel hayatları ile de merak konusu olan ünlü isimlerin başından geçen o ilginç seks skandalları kariyerlerini olumsuz etkiledi. İşte seks kasetleri ortaya çıkan dünyaca ünlü isimler...

İşte adları seks skandalına karışan dünyaca ünlü isimler

CARMEN ELECTRA

CARMEN ELECTRA
Dönemine damgasını vuran ünlü model ve oyuncu Carmen Electra'da zamanında seks kaseti ile başı ağrımıştı. Sarhoşken çekildiği anlaşılan görüntülerde Electra, çırılçıplak görülüyor. Modelin sarhoş olduğu biliniyor ancak görüntüleri internete kimin sızdırdığı halen bilinmiyor.

LEİNGHTON MEESTER

LEİNGHTON MEESTER
Gossip Girl dizisinde yıldızı parlayan başarılı oyuncunun kendini çıplak olarak çektiği görüntülerin bulunduğu seks kasedi ortaya çıkmıştı.

HEİDİ MONTAG

HEİDİ MONTAG
Boşandığı eşi Pratt'in, kendisi ile evliliklerinde çektikleri seks kasetini satmak için Los Angeles'da ünlü porno film şirketi Vivid ile görüştüğü iddia edilmişti.

PAMELA ANDERSON

PAMELA ANDERSON
1996'da evlendiği eski eşi Tommy Lee ile balayına giden oyuncu Pamela Anderson, fantazi amacıyla ilişkilerini kameraya çekmişti. Çiftin evine hırsız girince, kaset çalınmış ve internete sızdırılmıştı.

KİM KARDASHİAN

KİM KARDASHİAN
Dünyaca ünlü isimlerden Kim Kardashian ve bir dönem sevgili olduğu Ray J'nin de seks kaseti internete düşmüştü. Bu görüntüleri bilerek çektiklerini itiraf eden Kim ve sevgilisinin eski kasetlerinin bazı yerlerini kırparak gündem yaratmaya çalıştığı ifade etmişti.

PARİS HİLTON

PARİS HİLTON
Sevgilisi Rick Solomon'a, fantazi olsun diye sevişmelerini videoya almasına izin veren Paris Hilton'un sevgilisi ile yollarını ayırınca bu görüntüler intikam almak için internet ortamına sızdırıldı.

BEYONCE

BEYONCE
Geçtiğimiz yıllarda eşi Jay-Z ile olan sevişme görüntüleri Las Vegas’ta bir otelde kaldıkları esnada otel çalışanları tarafından odalarına konulan kamerayla görüntülendi. Çifte şantaj yapan otel görevlisi yüklü miktar bir para talep etti.

JENNİFER LOPEZ

JENNİFER LOPEZ
Jennifer Lopez'in eski kocası Ojani Nua ile balayında çekilen 11saatlik yatak odası görüntülerini yayınlamıştı. 1997 yılında evlenen ve yalaşık 1 yıl süren ilişkileri sırasında Ojani Jua'nın çektiği Lopez ile yatak oyunlarını ortaya çıkarması ve pazarlamaya kalkışması üzerine süratle harekete geçen Lopez'in hukuk danışmanları ise Los Angeles mahkemesinin son süratle yayın ve dağıtım yasağı koymasını sağladı.

JESSİCA SİMPSON

JESSİCA SİMPSON
Jessica Simpson da bu kervana adını yazdırdı. Eski eşi Nick Lachey ile balayının ilk günlerini geçirdiği otel odasında çekildiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Otel görevlilerinden birinin otel odasına gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

KENDRA WİLKİNSON

KENDRA WİLKİNSON
Döneminin lolitası Kendra ortaya çıkan seks kaseti skandalını gelir kapısına dönüştürmek üzere harekete geçmişti. Kendra ortaya çıkan seks kasetinin ardından filmin piyasaya çıkmasına izin vermek karşılığında gelirin yüzde 50'sini istemişti.

MEG WHİTE

MEG WHİTE
The White Stripes grubunun sevimli üyesi Meg White, ortaya çıkan seks kaseti görüntüleriyle şoka uğramış, önce inkar etmiş, sonra da görüntüleri kendisinden habersiz, erkek arkadaşının çektiğini iddia etmişti.

YANA

YANA
Bulgaristan'ın müzik grubu Adrenalin'in solisti Yana'nın eski erkek arkadaşı kıskançlıktan kurduğu komployla herkesi şaşırtmıştı. Yana'nın ondan ayrılıp başkasıyla sevgili olması ve anne oluşunu içine sindiremeyen Ivaylo isimli eski erkek arkadaşı Yana'nın seks kasetini internete koymuştu. Yana ile eski erkek arkadaşı mahkemelik olmuştu bu olaydan sonra.

CARLA BRUNİ

CARLA BRUNİ
Carla Bruni, Fransa'nın First Lady'si olduktan sonra, geçmişinin silineceğini düşünse de internette yayınlanmaya başlanan bir video ünlü modelin tüm gerçekliğini gözler önüne sermişti.

SHAKİRA

SHAKİRA
Bir dönem ünlü şarkıcı Shakira'nın erkek arkadaşı Antonio de la Rúa ve İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz'la birlikte bir yatta üçlü seks yaptığı görüntülerin yer aldığı bir video kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu kaydı ise evlerinde çalışan hizmetliler bulmuş ve çifte para karşılığı şantaj yapmıştı

MADONNA

MADONNA
Madonna yıllar önce bir evde Alex Rodriguez sevişirken gizli kamera ile çekilmiş görüntüler ile büyük yankı uyandırmıştı. Öte yandan görüntüleri 2.05 milyon dolara satmaya çalışan kameraman, Madonna'nın avukatlarının da bu kasetten haberdar olduğunu söylemişti.
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Shakira
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