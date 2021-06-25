Bir dönem bir metre boyundaki insanların yaşadığı İran’ın ‘Cüceler Şehri’ olarak isimlendirilen Makhunik Köyü gizemini koruyor

Afgan sınırının 75 kilometre uzaklığında bulunan Makhunik Köyü’nün yaklaşık 1500 yıl önce kurulduğu tahmin ediliyor. Günümüzde 700 kişinin ikamet ettiği köy aslında bundan 100 yıl öncesine kadar ‘Cüceler Şehri’ olarak biliniyordu. Çünkü o dönemlerde köyde boyu ortalama 1 metre olan insanlar yaşıyordu.

Yüzüklerin Efendisi serisindeki Hobbit Köyü'nü andıran Makhunik, İran'ın Güney Horasan eyaletindeki dağlarla kaplı bölgede yer alıyor. Köyde bulunan 200 evin 70-80 tanesinin tavanı eski geleneklerden dolayı hala çok alçak. 10-14 metrekare büyüklüğündeki bu evlerde tahıl ambarı, ocak ve yatak bölümü bir arada yer alıyor. Evlerin küçük olmasının sebepleri arasında insanların boyları ile birlikte yapım malzemelerini taşıyacak yol ve hayvanlarının olmaması da etkiliydi.

Köyde yaşayanların boylarının çok kısa olmasının nedeni ise beslenme alışkanlıkları olarak açıklanıyor. Kurak bir bölgede bulunan köyde yaşayanlar beslenme için kendilerine besin bulma konusunda zorlanıyordu. Bu nedenle elde edilen tarım ürünleri çok kısıtlıydı ve hayvancılık yapılamıyordu. Bu da köy halkının beslenmesini kısıtlıyor ve olumsuz yönde etkiliyordu.

Yüzyıllar öncesinde yaşam koşullarının zor olduğu Makhunik köyünde, günümüzde da şartlar kolay değil. Kuraklık nedeniyle tarım yapılmıyor ve köylerin gençleri şehirlere çalışmaya gidiyor.



