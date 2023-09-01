Bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son haliyle dikkat çekti! "O eski halinden eser yok"

Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Doğa Bekleriz kendine TikTok hesabı açıp bunu da Instagram'dan duyurunca geçtiğimiz yıllarda yeniden gündeme gelmişti.

Yıllar önce katıldığı İbrahim Tatlıses'in programından bir videoyu yayınlayınca kısa süre trend olan Doğa Bekleriz artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Bir dönem görüntüsünü beğenmediği ve 'kepçe' diye tanımladığı kulaklarını Japon yapıştırıcıyla yapıştırıp bir de üstüne sprey sıkarak hastanelik olunca magazin gündeminde ilk sıralara yükselmişti.



O dönem bu konuyla çok konuşulan Bekleriz şimdilerde sunuculuk da yapıyor. Kendi anaokulu da olan Doğa Bekleriz uzun süredir Mersin'de yaşıyor.

Yıllara meydan okuyan Bekleriz'in son halini görenler güzel isme beğeni yağdırdı.

Bir dönem erotik pozlar da veren sunucuyu görenler "O eski halinden eser yok" yorumlarında bulundu.



