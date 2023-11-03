Bir döneme damga vuran manken Esin Moralıoğlu ve Arzum Onan poz verdi! Esin Moralıoğlu son hali olay oldu

Başrolünü Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan ve 1992 yılında devam filmi Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinde Zeynep rolüne hayat veren ve "Mankenler Kraliçesi" olarak tanınan Esin Moralıoğlu uzun süre sonra ortaya çıktı.

Bir dönemin en çok konuşulan ve podyumlarda fırtınalar estiren modeli Esin Moralıoğlu, Arzum Onan'ın doğum gününe katıldı.

Gözlerden uzak yaşayan Esin Moralıoğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Esin Moralıoğlu'nun değişimine "Arzum Onan'ın yanında çok yıpranmış kaldı", "Yıllar zorlamış", "O eski hali kalmamış", "Doğal halinde kalsa Arzum gibi olurdu" yorumları geldi.



Esin Moralıoğlu geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda "Yüzüme botoks yaptırıyorum. Çünkü çok enerjik ve mimikleriyle yaşayan bir kadınım" demişti.







