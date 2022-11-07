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Bir dönemin en popüler yetişkin film yıldızıydı! “Altın çağımda hayranlar beni sardı, şimdi hayatım çok farklı”

07.11.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yılı aşkın bir süredir yetişkin film sektöründe hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev yapan Daisy Rock, altın çağlarında hayranlarından gelen ilginin azaldığını ve kendisini yeniden keşfetmenin yollarını aradığını söyledi.

Bir dönemin en popüler yetişkin film yıldızıydı! “Altın çağımda hayranlar beni sardı, şimdi hayatım çok farklı”

Ödüllü İngiliz yetişkin film yıldızı ve yönetmeni Daisy Rock değişen sektörel durumlara ayak uydurma konusunda zorluk yaşadığını dile getirdi. 20 yılı aşkın süredir yetişkin film sektöründe çalışan Rock, altın çağları olarak nitelendirdiği dönemlerde hayranlarının gösterdiği inanılmaz ilgiden söz etti.

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Cinsel deneyimlerini ve maceralarını anlattığı kişisel bir blogu bulunan Rock, “O dönemlerde gittiğim her yerde tanınıyordum. İnsanlar beni görünce büyük bir şaşkınlık yaşıyordu. Sürekli bana iltifat edip mükemmel olduğumu söylüyorlardı. Hatta bir keresinde havaalanında güvenlik beni tanıdığı için fazladan vücut araması yapıldı. Altın çağımda hayranlar beni sardı, şimdi hayatım çok farklı” dedi.

“HER ŞEY TAMAMEN DEĞİŞTİ”

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Yetişkin film sektöründe yaygın olarak yer almadığını dile getiren Rock, değişen dinamiklere uyum sağlamak için yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir uygulamada hesap oluşturdu. Aylık abonelik sistemiyle ilerleyen uygulamada Rock fotoğraf ve videolarını satacağını açıkladı.

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