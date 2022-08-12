Eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann, hayranına verdiği tavsiyeyle herkesi şoke etti! “Boyutu önemli değil”

1990’lı yıllarda yetişkin film yıldızı olarak dünyaca üne kavuşan Lisa Ann, 2014 tarihinde sektörü tamamen bıraktığını ilan etmişti. Spor yayıncılığı yapan Ann, “Dudes Do Better” podcastinde ünlü isim Nicole Doshi’yi konuk etti. Takipçilerinin cinsellik üzerine kendilerine yönelttiği soruları cevaplayan Ann, erkeklerin kadınlarla olan şansını arttırabilmek için bazı tavsiyelerde bulundu.

“KADINLAR DAHA AZ ÖNEMSİYOR”

Podcastinin bir bölümünde hayranlarından gelen soruları okuyan Ann, “46 yaşındayım ve hiçbir kadınla beraber olmadım. Fazla kiloluyum ve penisimin küçük olduğunu düşündüğüm için cinsellikten uzak duruyorum. Sizce ne yapmalıyım” sorusunu cevapladı. Hayranının endişesini anladığını dile getiren Ann, cinsel organının boyutunun erkeklerin zannettiğinden daha az önemli olduğunun altını çizdi.

Eski yetişkin film yıldızı Ann, “İyi deneyimlerin gerçekleşmesine kapı açmak için yaşadığımız kötü deneyimlerden vazgeçmeliyiz. Boyutu önemli değil. Çünkü bu durumu kadınlar daha az önemsiyor” dedi.



