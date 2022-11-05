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‘Pes dedirten’ itiraf! “Erkek arkadaşımın porno bağımlılığı cinsel hayatımızı mahvetti”

05.11.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin The Sun gazetesinde yer alan ‘Dear Deidre’ bölümüne okuyuculardan birbirinden ilginç itiraflar gelmeye devam ediyor. Özellikle cinsellik konusunda tabu olarak görülen konuların tartışıldığı köşe yazısında son olarak sevgilisinin porno bağımlılığından şikayetçi olan bir kadın adeta isyan etti.

‘Pes dedirten’ itiraf! “Erkek arkadaşımın porno bağımlılığı cinsel hayatımızı mahvetti”

İkili ilişkiler kimi zaman içinden çıkılmaz noktalara ulaştığında taraflardan biri çözüm bulabilmek adına bazen üçüncü kişilere danışmak ister. The Sun gazetesinde yer alan ‘Dear Deidre’ köşe yazısında ismi açıklamak istemeyen bir kadın sevgilisinin porno bağımlılığından şikayet ederek bu durumun cinsel hayatlarını mahvettiğini söyledi ve çözüm için yardım istedi.

“ESKİ TELEFONUNDAN ÖĞRENDİM”

Erkek arkadaşının bağımlığının aralarına bir duvar ördüğünü dile getiren ismini vermek istemeyen kadın, “29 yaşındayım ve güzellik terapistiyim. Erkek arkadaşımla beş yıldır birlikteyiz ve birlikte yaşıyoruz. Konu cinsellik olduğundan canlı ve maceracıyım ama sevgilim öyle değil. Porno bağımlısı olduğunu yeni bir telefon alıp bana eski telefonunu verdiği için öğrendim. Çevrimiçi geçmişine baktığımda, sabah, öğlen ve bazen de gece onun yanında uyuduğumda hep porno sitelerine girmişti. Ona sorduğumda inkar etti” dedi.

İsmini vermek istemeyen okuyucusunun siteminden sonra Deidre ise, “Herkesin özel hayat hakkı var ama ona telefonda gördüklerini söyleyebilirsin. Buradaki asıl mesele, bağımlılığının ilişkinizi etkilemeye başlaması ve hayatının diğer yönlerine de zarar vermesi olabilir. Birçok yetişkin pornografiye bakmaktan hoşlanır, ancak kendi cinsel yaşamınızı etkilemeye başladığında bunun bir sorun olduğunu bilirsiniz. Pornografi siteleri, izleyiciyi giderek daha aşırı görüntülere iten algoritmalar kullanır. Normal seks için iştahı köreltir.Kişi daha sonra bir ortağa ihtiyaç duymadan kendini tatmin eder.Yanlışlıkla bulduğunuzu ona açıklamak için sakin bir an bulun ve bu bağımlılığı konuşun” ifadelerini kullandı.

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porno Cinsellik ilişki sorunları

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