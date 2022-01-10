Partnerlerini aldatan erkekleri sosyal medyadan ifşa eden fenomen Paige Woolen ölüm tehditi aldığını söyledi

Sosyal medya fenomeni kadınların aldatan eşlerini yakalayabilmesi için kendi hesabından oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çekmişti. Profil fotoğrafı partneriyle olan erkeklere buluşmak için sosyal medyadan mesaj atan Woolen, onların cevaplarını da eşleriyle paylaşıyordu. Sosyal medya oyunu sayesinde kısa sürede popülerleşen Woolen, kısa sürede takipçi sayısının artmasından sonra ölüm tehditleri aldığını itiraf etti. Sosyal medya kanallarında yaptığı yer bildirimleri sayesinde takipçilerinin evinin adresini bulduğunu belirten Woolen, taşınmak zorunda kaldığını söyledi.

“ÖLÜ BİR FARE GÖNDERDİLER”

Takipçilerinin evinin adresini öğrenmesiyle beraber değişik hediyeler göndermeye başladıklarını belirten Woolen, “Birçok ölüm tehdidi aldım. Biri gerçekten evimi buldu ve oraya ölü bir fare teslim etti. Kutunun içinde fareyi gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım” dedi.

Yeni evinde kendisini daha güvenli hissettiğini ifade eden Woolen, “Birisi benim için kötü bir şey yazdığında bunun ekran görüntüsünü alıyorum. Başıma gelebilecek herhangi kötü bir durumda elimde kanıt bulunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.



