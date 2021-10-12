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Bir elin tamamen bağımsız hareket etmesini tanımlayan nörolojik bir hastalık: Yabancı El Sendromu

12.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin gelişimi ve tıp dünyasındaki ilerleme ile birlikte DNA’nın şifresi keşfedildi. Bu keşif hastalıkların ve genetik bozuklukların nedenleri, semptomları ve olası tedavilerine yönelik çalışmaların hızlanmasını sağladı. Ancak tıp dünyasını halen şaşırtmaya devam eden kimi hastalıklar da mevcut. Bu hastalıklardan biri olan “Yabancı El Sendromu” nadir görülen nörolojik bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor.

Bir elin tamamen bağımsız hareket etmesini tanımlayan nörolojik bir hastalık: Yabancı El Sendromu

Sendrom, tıp dünyasında belirgi, nedenleri kesin olarak açıklanamayan ve rastlanan birtakım bulguları ifade ediyor. Psikolojik sendrom, kısaca ve basit olarak, istem-dışı içine düşülen kısır döngü olarak tanımlanabilir. Yabancı El Sendromu (Alien Hand Syndrome) olarak bilinen hastalık kısaca, kişinin ellerinden birisinin bireyin bilincinden bağımsız, "kendi bilinci varmış gibi" hareket etmesine sebep olan nörolojik bir sendromdur. Ancak bu hareket etme hali kasılma ya da titreme gibi anlamsız hareketlerden oluşmaz. Sanki kişi gerçekten isteyerek hareket ettiriyormuş izlenimi verir.

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SAHİBİNE YABANCI GELİR

Bu hastalıktan muzdarip olan kişilerde bir el, vücut ve beyinin verdiği komutlardan tamamen farklı hareket eder. Etkilenen kol kriz boyunca sahibine yabancı gelir ve kontrolsüz bir şekilde hareket eder. Hastalıkla mücadele eden kimi kişiler kriz sırasında boğazını sıkma veya kendisine zarar verme eğilimleri gösterebilir. Bu hastalığın sebebi kesin olarak bilinmese de inme, travma veya tümörden sonra oluşabileceği düşünülüyor.

Beynin sol yarım küresi vücudun sağ tarafını, sağ yarım küresi ise sol tarafını kontrol eder. Normal şartlarda bu iki yarım küre arasında corpus collosum adı verilen bir köprü mevcuttur. Bu köprü sürekli ve aktif olarak bu iki yarım kürenin iletişim halinde olmasını sağlar. Yabancı El Sendromu hastalığında ise temelde beynin sağ ve sol tarafının arasındaki iletişim sağlayan köprünün çalışmaması belirleyici rol oynuyor.

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