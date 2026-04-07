Bir eşitsizlik meselesi: İklim adaleti

İklim krizinin parmak bastığı noktalardan biri de toplumsal eşitsizlik meselesi. Bu yüzden krizle mücadele ederken karar alma ve eylem süreçlerinin merkezine iklim adaleti kavramının ifade ettiği üzere eşitliği ve insan haklarını yerleştirmeliyiz. Peki iklim adaleti nedir?

Tarihsel sorumluluk

Sanayi Devrim'inden bu yana ülkelerin doğayla olan ilişkisi çeşitli şekillerde gelişti. Ve yıllarca yüksek sera gazı emisyonu üreten ve doğanın kaldırabileceğinin üzerindeki gerçekleştirdiği faaliyetlerle zenginleşen gelişmiş ülkeler ile endüstriler bu ivmeyi üçüncü dünya ülkelerde yarattıkları çevre kirliliğini yok sayarak sürdürdüler. Bu yüzden iklim adaleti kavramının vurguladığı gibi en çok karı sağlayanlar, iklim krizine yol açan etkileri hafifletmek için de en büyük sorumluluğu üstlenmeli.

Toplumsal yapıdaki eşitsizlikler

İklim değişikliğinin etkileri yalnızca ülkeler arasında değil herhangi bir ülke içindeki toplumsal sınıflar arasında da rahatlıkla görülebilir. Irk, etnik köken, cinsiyet ve sosyoekonomik statüye dayalı olan toplumsal yapıdaki eşitsizliklerin faturası yine en savunmasız olan topluluklar tarafından ödenmemesi gerekir.

Nesiller arası iklim adaleti

İklim adaletsizliğindeki en yakıcı boyutlardan biri de günümüz gençlerinin dahil edilmediği bir krizin etkilerini yaşamaya devam ediyor olmaları. Bu nedenle genç kuşakları sadece mağdur olarak görmeyi reddeden iklim adaleti kavramı gibi onlara bu soruna dair konularda müdahele edebilecekleri karar alma süreçlerinde belirleyici roller verilmeli.

