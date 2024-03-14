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Güçlü ve karizmatik erkeklerin kokusu: Versace Oud Noir Bahar Fırsatları kapsamında indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
14.03.2024 16:11
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Versace'nin eşsiz ve sofistike kokularından biri olan Oud Noir, karizmatik ve güçlü erkeklerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Oud, amber ve deri notalarının muhteşem uyumuyla ön plana çıkan bu parfüm, kendine güvenen erkeklere özel bir imza kokusu sunuyor. Şimdi Bahar Fırsatları kapsamındaki bu parfüme 1395 TL indirimle sahip olmak isterseniz acele edin, detaylar içeriğimizde!

Güçlü ve karizmatik erkeklerin kokusu: Versace Oud Noir Bahar Fırsatları kapsamında indirimde

Evden çıkmadan sıktığınız parfümünüz birkaç saat içinde, sanki hiç sıkmamışsınız gibi uçup gidiyorsa doğru yerdesiniz. Çünkü size şimdi önereceğimiz bu parfüm, bu zamana kadar kullandığınız en kalıcı parfümlerden biri olmaya aday! Karizmatik ve güçlü erkeklerin favori kokularından biri olan Versace Oud Noir'a bir şans vermenin şimdi tam zamanı! Bahar Fırsatları kapsamındaki parfüm, çok kısa süreliğine indirimde. Çevrenizi kokunuzla etki altına almak, gün boyu misler gibi kokmak için acele edin!

Güçlü ve karizmatik erkeklerin kokusu: Versace Oud Noir Pour Homme EDP 100 ml Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-14T154753.698

Güçlü ve karizmatik bir kişiliğe sahip erkeklerin bir numarası olan Versace Pour Homme Oud Noir, baş döndürücü aromalarıyla öne çıkıyor. İçeriğinde parfümörlerin en iyi içeriklerinden biri olan ud yağını barındıran parfümün dip notalarında deri, ağar ağacı, paçuli bulunuyor. Portakal, neroli, karabiber, kakule, safran, aromatik reçine gibi kalıcı notaların yer aldığı bu parfüm, çevrenizdekileri kokunuzla etkiniz altına almak için harika bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun süre kalıcı ve lüks kokan bir koku."

  • "Versace Oud Noir parfüm; deri ve baharatların sofistike karışımıyla büyüleyen enfes bir koku. Uzun süren kalıcı kokusu zarafet yayarak onu özel günler için mükemmel kılar. Şık şişesi koleksiyonuma lüks bir dokunuş katıyor. Gerçekten kalıcı bir izlenim bırakan beş yıldızlı bir deneyim benim için."

  • "Yoğun bir koku."

  • "Uzun süren sevgi dolu bir koku."
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Bu içerik 14 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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