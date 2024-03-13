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Bahar Fırsatları'na özel Puma çantalar %60'a varan indirimlerle sizleri bekliyor

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
13.03.2024 12:00
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Spora giderken ya da seyahatte kullanmak için kaliteli bir çanta arıyorsanız Bahar Fırsatları kapsamında indirimde olan Puma çantalara mutlaka bakmalısınız. %60'a varan indirimleriyle öne çıkan, Puma'nın en çok satan çanta modellerini sizin için seçtik. İşte detaylar!

Bahar Fırsatları'na özel Puma çantalar %60'a varan indirimlerle sizleri bekliyor

Bahar Fırsatları üçüncü gününde yüzleri güldürmeye devam ediyor. Spor giyim markalarında peşi sıra indirimler başladı; Puma da onlardan biri! Ayakkabıdan monta, eşofman takımından çantaya büyük Puma indirimlerinin en çok satan ürünleri arasında spor çantalar ve sırt çantaları yer alıyor. Biz de sizin için şaşırtıcı derecede uygun fiyatlarıyla öne çıkan Puma'nın en sevilen çantalarını bu içeriğimizde bir araya getirdik. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

1. Çok satanlarda birinci sırada: Puma Plus Backpack Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2024-03-13T113731.504

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Günlük kullanım için ideal."

  • "Puma kalitesi, orjinal ürün. Boyutu orta tam ideal boy."

  • "Kalitesi çok iyi içinde laptop koyma yeri de var. Boyut olarak da dev gibi olmaması çok iyi. Kullanışlı bir ürün."
Ürünü İncele

2. Puma Classics Archive Tote Bag Omuz Çantası

Adsız tasarım - 2024-03-13T113908.604

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Öncelikle çanta aşırı derecede büyük ve mükemmel tam istediğim gibi. Alışveriş yaptığınızda içine her şeyi sığdırabilirsiniz eğer benim gibi poşet taşımayı sevmeyen biriyseniz. Aynı zamanda okulda kullanabiliyorum bütün kitaplarım tabletim şarj aletleri ve diğer bütün ihtiyaçlarım kolayca sığabiliyor. Her özelliğine hayran kaldım ancak tek sevmediğim özelliği çantanın sapının o büyüklüğüne göre ince olması çünkü çok ağır şeyleri taşıyamayacak gibi duruyor ama onun dışında tam bir fiyat performans ürünü ve kalitesi harika."

  • "Hızlı ve kaliteli. Bir günde teslim edildi. Paketlenmesi güzeldi."
Ürünü İncele

3. Puma PUMA Fit Duffel Bag Unisex Yetişkin Spor Çantası

Adsız tasarım - 2024-03-13T114026.767

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beğendim. Ayarlanabilir sağları olması hoşuma gitti. Sporda ideal."

  • "Spor için aldım, iyi ki de almışım."
Ürünü İncele

4. Puma Fundamentals Sports Bag Xs Spor Çantası

Adsız tasarım - 2024-03-13T114201.648

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünün olduğundan küçük olduğunu okudum yorumlarda, sonra araştırdım baktım; 42 cm genişlik 22 cm boyu var. Spora gidecekseniz içerisine ayakkabı havlu tişört vs. rahatlıkla sığar ben denedim sığıyor. Arkadaşlarım da çok beğendi, bayağı kaliteli duruyor. Muadillerine nazaran 500 TL fiyat gerçekten çok uygun, Nike filan bakıyordum 1100'den aşağı yok."

  • "Puma kalitesi. Çok güzel kullanışlı ürün."
Ürünü İncele

5. Puma Classics LV8 PU Cross Body Bag Unisex Yetişkin Omuz Çantası

Adsız tasarım - 2024-03-13T114400.199

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok güzel. Kargo da güzel şekilde geldi."

  • "Spor ve günlük kullanım için ideal boy ve güzel kalite."
Ürünü İncele

6. Puma Fundamentals Sports Bag S Spor Çantası

Adsız tasarım - 2024-03-13T114455.997

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Boyutu iyi, malzeme kalitesi de iyi. Spor için aldık kullanıyoruz, memnunuz."

  • "Şayet üzerinizde spordan sonra tekrar giyeceğiniz kıyafetle spora gidiyorsanız çantanız ayakkabı ve terlik olmak üzere her şeyi alabilir. Havlu da salonda varsa çanta büyük bile gelebilir size."
Ürünü İncele

7. Puma Fundamentals Sports Bag M Spor Çantası

Adsız tasarım - 2024-03-13T114711.518

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dışarıdan kibar duracak kadar küçük, iç kullanımı tatmin edecek kadar büyük, gayet güzel."

  • "1 haftalık seyahatlerim için almıştım. İçinde gayet yeterli alanlar mevcut, sadece yan gözünün biraz daha büyük olup ayakkabı için ayrı bir alanın olmasını aradım, onun dışında 10 numara."
Ürünü İncele

8. Puma Challenger Duffel Bag M Spor Çantası (58L)

Adsız tasarım - 2024-03-13T115231.540

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hızlı teslimat, gayet güzel bir ürün."

  • "Çok genişmiş ama iyi kaliteli."
Ürünü İncele

9. Puma Phase Backpack Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2024-03-13T114839.461

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Birebir aynı renkte gönderildi ve sport kullanışlı bir ürün. Bu fiyata bulabileceğiniz güzel çantalardan daha uyguna çok daha iyisini bekleyenler olabilir ama daha aşağısına ancak eski naylon okul çantaları alınabiliyor malesef. FP olarak gayet iyi bir ürün. Açılma, yırtılma vb. gibi durumları tabii genel kullanım belirleyecek ama ilk izlenim gayet güzel."

  • "Göründüğünden daha güzel. Büyük boy kullanışlı orijinal çanta. Kupon ile almıştım 468 TL. Çok beğendim."
Ürünü İncele

10. Puma Buzz Backpack Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2024-03-13T115000.436

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika ürün. Tam lise, ortaokul öğrenci çantası. Çok sağlam, evladiyelik. Omuz askıları çok konforlu ve de kalite akan, ben buradayım diyen bir çanta. Gözünüzü kapatıp başka çantaya bakmayın asla, teşekkürler Amazon ailesi."

  • "Eşim için aldım, ikimiz de çok beğendik. Boş ağırlığı da çok hafif, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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