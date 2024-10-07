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  4. Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun pozlarıyla adından söz ettirdi! "Efsane kombin"

Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun pozlarıyla adından söz ettirdi! "Efsane kombin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.10.2024 09:03
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Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim’de Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun daha sonra Bir Gece Masalı'na dahil olmuştu. Güzel oyuncu son pozlarıyla ve iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

Bir Gece Masalı'nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide 'Canfeza' rolüne hayat veriyor. Kardeşlerim’de Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun oyunculuğu kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

15 Nisan 2005 doğumlu olan Coşkun, küçük yaşlarda oyunculuğa adım attı ve özellikle televizyon dizilerinde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Son dönemde Burak Deniz ile sahneleriyle övgü alan güzel isim son pozuyla dikkat çekti.

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Uzun çizme, mini elbise ile bir kombin yaparak pozlarını paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun'a fanlarından yorum yağdı.

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Güzel oyuncuyu görenler "Efsane görünüyorsun", "Şahane kombin", "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

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KARİYERİNDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Su Burcu, kariyerine 2012 yılında "Karadayı" dizisiyle başlamıştı. Ardından "Kırmızı Oda" ve "Kardeşlerim" gibi popüler projelerde yer alarak dikkat çekti. Özellikle "Kardeşlerim" dizisindeki Asiye Eren rolüyle büyük bir çıkış yakaladı. Genç oyuncu, performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler almış ve Türkiye'deki genç yeteneklerden biri olarak gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
su burcu yazgı coşkun
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