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  4. Bir gemi dolusu insan virüse yakalandı! 240'dan fazla yolcu ve mürettebat hastalandı

Bir gemi dolusu insan virüse yakalandı! 240'dan fazla yolcu ve mürettebat hastalandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 16:32
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Kruvaziyer gemisi 'Queen Mary 2’de 240’tan fazla yolcu ve mürettebatın 'norovirüs'e yakalandığı bildirildi.

Bir gemi dolusu insan virüse yakalandı! 240'dan fazla yolcu ve mürettebat hastalandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, gemideki 2 bin 538 yolcudan 224’ünün ve 1232 mürettebat üyesinden 17’sinin hastalığa yakalandığı kaydedildi. CDC yetkilileri, yatakhane ve otel gibi sınırlı alanlarda yayılan 'norovirüsün' küçük bir dozla bile enfeksiyona neden olabildiğini ve çevresel yüzeylerde günlerce hayatta kalabildiğini belirtti.

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İSHAL VE KUSMALAR ARTTI

'Queen Mary 2’de 'norovirüs' nedeniyle ishal ve kusma vakalarının yaygınlaşmasının ardından CDC, gemiyi işleten 'Cunard Line’ın temizlik önlemlerini artırdığını, enfekte yolcuların karantinaya alındığını ve dışkı testleri yapıldığını açıkladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
gemi hastalık
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