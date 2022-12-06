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  4. Metroda ilginç anlar! Çantasından tuvaletini çıkarttı... Çevresindekilere aldırış etmeden pantolonunu sıyırdı

Metroda ilginç anlar! Çantasından tuvaletini çıkarttı... Çevresindekilere aldırış etmeden pantolonunu sıyırdı

06.12.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü herkesi şaşırtmaya yetti. Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir adam metroda yolculuk yaptığı sırada yanında taşıdığı protatif tuvaleti çıkartarak toplu taşıma aracının ortasında ihtiyacını giderdi. O anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken ismi açıklanmayan adamın rahat tavırlar sergilemesi gündem oldu.

New York’taki bir metroda yolculuk yaptığı sırada oturduğu koltukta rahatsız bir yüz ifadesiyle sallanmaya başlayan ismi açıklanmayan adam ilginç bir eyleme imza attı. Yanında taşıdığı portatif tuvaleti çıkartan adam önce kapağını kaldırarak bir rulo tuvalet kağıdı çıkarttı. Diğer yolcuların şaşkın bakışları altında portatif tuvaleti metronun ortasına koyan adam pantolonunu ve iç çamaşırını sıyırarak klozete oturdu.

DİĞER YOLCULAR ALDIRIŞ ETMEDİ

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Adamın metronun ortasında tuvaletini yaptığı anlarda diğer yolcular bulunduğu yerden hareket dahi etmeden tuhaf bakışlarla durumu takip etti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Sosyal medya kullanıcıları gönderinin kurmaca olduğunu iddia ederken gerçek olması durumunda akılalmaz bir durum olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya New York metro tuvalet

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