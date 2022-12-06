Metroda ilginç anlar! Çantasından tuvaletini çıkarttı... Çevresindekilere aldırış etmeden pantolonunu sıyırdı

New York’taki bir metroda yolculuk yaptığı sırada oturduğu koltukta rahatsız bir yüz ifadesiyle sallanmaya başlayan ismi açıklanmayan adam ilginç bir eyleme imza attı. Yanında taşıdığı portatif tuvaleti çıkartan adam önce kapağını kaldırarak bir rulo tuvalet kağıdı çıkarttı. Diğer yolcuların şaşkın bakışları altında portatif tuvaleti metronun ortasına koyan adam pantolonunu ve iç çamaşırını sıyırarak klozete oturdu.

DİĞER YOLCULAR ALDIRIŞ ETMEDİ

Adamın metronun ortasında tuvaletini yaptığı anlarda diğer yolcular bulunduğu yerden hareket dahi etmeden tuhaf bakışlarla durumu takip etti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları gönderinin kurmaca olduğunu iddia ederken gerçek olması durumunda akılalmaz bir durum olduğunu ifade etti.