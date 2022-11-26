Bir gören bir daha baktı! Turist sahilde çırılçıplak gezerken görüntülendi... Oradan oraya koşuşturdu

Tayland’ta Rusça şarkı söyleyerek tamamen çıplak bir şekilde tekneden sahile atlayan adam bir anda plajda koşuşturmaya başladı. Tayland Körfezi’nde bulunan Ko Samui Adası’nda meydana gelen olay Amerikalı bir göçmen tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülere Amerikalı göçmen, “Aklını mı kaçırdın? Sen ne yapıyorsun?” notunu ekledi.

YASAL OLMADIĞINI SÖYLEDİLER

Thaiger’e konuşan görgü tanığı Rusça konuşan sarhoş bir adamın sabaha karşı 05.30 sıralarında çıplak bir şekilde sahilde koştuğunu söyledi. Sahilde bulunan diğer kişilerin turisti davranışının yasal olmadığı konusunda uyarmaya çalışmak için yanına yaklaştığını belirten görgü tanığı olay yerine gelen polislerin duruma müdahale ettiğini belirtti.