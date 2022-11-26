Dehşeti yaşadı! Hırsızlar çalacak bir şey bulayınca makatına şişe sıkıştırdı... Doktorlar görünce şaşırdı

Venezuela’nın Palo Negro kentinde yaşayan 79 yaşındaki bir adam hırsızların evine zorla girdiğini ve çalacak bir şey bulamayınca sinirlendiklerini söyledi. Yaşlı adama öfkelenen hırsızlar önce bağırmaya başladı ardından ise adamın makatına bir bira şişesi koydu. 79 yaşındaki adam şişe çıkartılmadan ve durum polise bildirilmeden önce hastahaneye başvurdu. Röntgen sonuçlarında adamın makatında şişe bulan doktorlar acil ameliyat için harekete geçti.

ÇOK DERİNE İNMİŞTİ

Doktorlar yaptıkları incelemelerin sonucunda şişenin rektum duvarından derine indiğini belirterek elle çıkartılamayacağını belirtti. Genel anestezi altında ameliyata alınan adamın makatından şişe başarılı bir şekilde çıkartıldı.