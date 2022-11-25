Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görenler gözlerine inanamadı.. Hakim hemen görevinden uzaklaştırıldı

İspanyolca yayın yapan Infobae haber kaynağının bildirdiğine göre, 34 yaşındaki Yargı. Polonia, geçen haftalarda Cucuta şehrinde bir ordu tugayını hedef alan bomba yüklü araçla ilgili bir mahkeme duruşmasına online bağlandığı sırada ilginç hareketler sergiledi. Duruşmaya bağlandığını fark etmeyen kadın altı çıplak bir şekilde yatağa uzanarak sigara içmesiyle uluslararası manşetlerdeki yerini aldı. Video kısa sürede gündem olurken disiplin kurulu Polonia hakkında soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

HEMEN KAPATTI AMA ÇOK GEÇTİ

Disiplin kurulunun 16 sayfalık raporunda Polonia’ın duruşmanın başlamasından sonra yaklaşık bir buçuk saat boyunca kamerasını kapalı tuttuğunu dile getirdi. Hasta bir şekilde yatakta yattığını ifade eden Polonia yanlışlıkla kamerayı açtığında ise gerçek ortaya çıktı.

Duruşmada hazır bulunan bir avukat hakime kamerasının açık olduğunu söylediğinde Polinia cihazı hemen kapattı ama her şey için çok geçti.