Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

1. Ramazan Pidesi

Pide kültürü İstanbul’da 15. yüzyıla kadar dayanır. Osmanlı döneminde Ramazan’da özel olarak yapılan pideler için insanların sıraya girdiği bilinir. Hatta içlerinde pidenin çıkmasını ellerinde çörek otu ve susamla bekleyenler olurmuş. Hala iftarlarda pide için aynı heyecanı hissediyoruz. İftarı beklerken önümüze sıcak sıcak gelen pidenin kokusu ve çıtırdaması, kulaklarımızı akşam ezanına doğrultuyor.

2. Hurma

Orucu hurma ile açmak sağlık açısından çok faydalıdır. Uzun süre açlıktan sonra hurma ile kan şekeri toplanır, iftarda fazla yemeyi önler ve enerjimizi arttırır.

Ağır, hamurlu tatlılar yerine hurma tüketmek kilo almayı da engeller. Bağırsak tembelliği yaşamamak için de birebirdir. Hurmanın faydaları ve Ramazan’daki önemi saymakla bitmez.

3. Güllaç

Güllaç, ilk zamanlarda iftar yapan Osmanlı şehzadelerinin midesini yormamak için yapılmaya başlanmıştı. 15. yüzyılın ortalarında yufka, süt ve şekerle yapılırdı. Sonradan bu tarife gül suyu da eklendi. Gül suyundan sonra ismi Güllü Aş olan tatlı zamanla Güllaç’a evrildi.

Yağı az olduğu ve şerbeti olmadığı için, taze meyvelerle bir vitamin deposu olduğu ve bolca protein içerdiği için Güllaç, Ramazan’ın vazgeçilmez tatlarından biridir.

4. Osmanlı Şerbeti

600 yıllık bir geçmişe sahip olan Osmanlı şerbeti, içinde bolca bulunan meyvelere bal ve şeker eklemesiyle tatlandırılıyor. Osmanlı mutfağında neredeyse tüm çiçeklerin şerbeti yapılmış, Demirhindi şerbeti ise en çok tercih edilen olarak biliniyor. Bunun sebebi de kan yapması ve enerji vermesi.

Ramazanda pideyi, hurmayı, güllacı ve şerbeti tatmadan olmaz. Ramazanı unutulmaz yapan lezzetler bunlardır.

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