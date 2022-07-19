HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir il sefer oldu! 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için aramalar yoğunlaştı

Bir il sefer oldu! 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için aramalar yoğunlaştı

19.07.2022 06:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan ve kendilerinden 14 saattir haber alınamayan Rafet (9) ve Hakkı (11) için bir il seferber oldu. Dün saat 15.00'ten bu yana kayıp olan iki çocukları son göre kişiye ulaşan ekipler, "Kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" cevabını aldı. Bunun üzerine ise aramalar sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

Bir il sefer oldu! 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için aramalar yoğunlaştı

Denizli’nin Çivril ilçesinde, 14 saattir kayıp 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

Çivril'e Kıralan Mahallesi’nde yaşayan Rafet E. ve Hakkı B.’den dün saat 15.00’ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı.

"KANALDAN UZAKLAŞTIRDIM"

Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

rtjyk

Kanalda insan zinciri oluşturan su altı arama kurtarma ekipleri, çocukların en son görüldüğü noktadan başlayarak güzergahı didik didik taradı. Kanalda yürütülen çalışmalarla eş zamanlı olarak AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşların da katılımıyla çocukların evleri ve çevresindeki geniş arazide aramalar gerçekleştirdi.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk’un da bizzat yerinden takip ettiği arama çalışmaları, çocukların serinlemek için girebileceği düşünceyle sulama kanalında yoğunlaştırıldı. Aralıksız olarak sürdürülen çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da mahalle susuz kaldı! Muhtar çözümü böyle buldu, kuyruk oluşturdularBodrum'da mahalle susuz kaldı! Muhtar çözümü böyle buldu, kuyruk oluşturdular
Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdiİki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Belediye Başkanı yardım istemişti! Çeşme'deki yangında yeni gelişme: Kontrol altına alındı

Belediye Başkanı yardım istemişti! Çeşme'deki yangında yeni gelişme: Kontrol altına alındı

"Benzeri görülmemiş" Avrupa felaketi yaşıyor

"Benzeri görülmemiş" Avrupa felaketi yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.