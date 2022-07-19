Bir il sefer oldu! 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için aramalar yoğunlaştı

Denizli’nin Çivril ilçesinde, 14 saattir kayıp 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

Çivril'e Kıralan Mahallesi’nde yaşayan Rafet E. ve Hakkı B.’den dün saat 15.00’ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı.

"KANALDAN UZAKLAŞTIRDIM"

Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Kanalda insan zinciri oluşturan su altı arama kurtarma ekipleri, çocukların en son görüldüğü noktadan başlayarak güzergahı didik didik taradı. Kanalda yürütülen çalışmalarla eş zamanlı olarak AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşların da katılımıyla çocukların evleri ve çevresindeki geniş arazide aramalar gerçekleştirdi.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk’un da bizzat yerinden takip ettiği arama çalışmaları, çocukların serinlemek için girebileceği düşünceyle sulama kanalında yoğunlaştırıldı. Aralıksız olarak sürdürülen çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

